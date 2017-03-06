SPORT.TUT.BY рассказывает о группе по фехтованию, в которую ходит правнук одного из первых белорусских олимпийцев. Она готовится к переезду в новый центр для юных «мушкетеров». Проект курирует бывший саблист, а сейчас тренер нацкоманды Дмитрий Лапкес.





В фехтование в Беларуси берут с 5 лет. Сначала детям предлагают упражнения для общефизической подготовки и ставят в пары со снарядами, имитирующими оружие. По мере готовности происходит переход к профессиональному снаряжению. Нормами для детско-юношеских спортивных школ установлено, что это должно произойти не раньше 9 лет. В годы же Советского Союза набор в группы по видам оружия — рапира, сабля и шпага — проводился в диапазоне от 10 до 14 лет.

— Так гласит постановление времен Царя Гороха — кажется, от 1976 года, — вспоминает Дмитрий Андреев, в прошлом экономист-международник и тренер паралимпийцев-саблистов. С 2010 года он специализируется на работе с детьми. — Экипировка еще была несовершенной — представляла собой «хэбэшные» костюмы с ватой в слоях. А маски так вообще просто ужас!

Условия приема детей для фехтовальных клубов не такие жесткие. Вот почему среди учеников Андреева можно найти малышей, которые уверенно управляются с саблей. Среди них — Андрей Овсянкин.

— Как-то папа спросил, буду ли я заниматься фехтованием, — рассказал 7-летний Андрей. — Я сказал: «Да». Тогда он привел меня к Дмитрию Геннадьевичу. Мне понравилось тренироваться, и я выиграл первых два боя. Потом научился хорошо делать выпады, стойки ходить. Пока все! Хочу стать большим спортсменом, как папа.

Отец Андрея Алексей Овсянкин — исполняющий обязанности генерального секретаря Белорусской республиканской федерации фехтования, а прадед Александр Овсянкин был одним из первых олимпийцев в стране. Александр Андреевич принимал участие в турнире рапиристов на Играх в Мельбурне в 1956 году. Потенциал в малолетнем правнуке чемпиона СССР тренеры разглядели быстро. Нам же Андрей помог в съемках ролика о детском фехтовании.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



— Он был хорошо развит физически и интеллектуально к 4,5 годам, когда только пришел к нам, — решил пояснить Дмитрий Геннадьевич. — Честно говоря, думал, что Андрюша старше, когда брал к себе.

По мнению тренера, лишь несколько видов спорта позволяют детям с ранних лет развиваться гармонично.

— Это фехтование, конный спорт и стрельба, где задействована мелкая моторика. Наши дети легко справляются с математическими задачами и могут похвастаться скорочтением. «Тупые американцы», как говорит Михаил Задорнов, уже порядка 20 лет держат фехтование в университетской программе наравне с традиционными для себя видами спорта: бейсболом, американским футболом, баскетболом и плаванием. Это, как я полагаю, неслучайно.





В качестве примера острого ума Дмитрий Геннадьевич привел белорусского саблиста Дмитрия Лапкеса. На Играх в Афинах в 2004 году Дмитрий был четвертым, а в 2011 году стал серебряным призером в командном первенстве на чемпионате мира.

— Я восхищаюсь им. Помню, как Дмитрий рассказывал о своем бое на чемпионате мира 2010 года в Париже с румынским спортсменом — сильным, наглым. Сложно было сражаться с ним. К перерыву в матче Дима уступал около пяти очков, а выиграл со счетом 15:14. Анализировал каждый пропущенный укол и выработал под соперника победный алгоритм. То есть играть с Димой хоть в шахматы, хоть в карты — бесперспективно.

Андреев уверен, что выбор в пользу того или иного вида оружия в фехтовании соответствует психотипу человека. Саблисты, по его мнению, — это холерики. Шпажисты — флегматики, а рапиристы — что-то среднее.

— В уколе, свойственном шпаге, легче промахнуться, когда как режущие движения сабли, пусть и придутся по касательной, но заденут соперника. Вот почему этот вид больше подходит холерикам. Тут сражения проходят очень быстро. В рапире же укол присваивают тому, кто в ходе боя владел инициативой.











Проблема с набором «мушкетеров» в секции по фехтованию актуальна вне зависимости от того, блистают ли на международной арене белорусские фехтовальщики или нет. Даже в эру Лапкеса-спортсмена всплесков интереса у родителей к виду спорта не отмечалось.

— Считается, что лучше сделать из детей звезд футбола или хоккея, чем отдать на фехтование, — полагает Андреев. — На это хотел бы ответить словами своих ребят. Говорят, что остались, потому что у нас прикольно. Когда облачаешься в костюм, надеваешь маску и берешь в руки оружие, все видится иначе. Мальчики чувствуют себя благородными рыцарями и д’Артаньянами. Девушки поднимают подбородочек кверху и держат спину ровно. То есть преподносят себя, как принцесс.

— Я люблю приходить на тренировки с украшениями — чокером и сережками, — подтверждает мысль тренера 10-летняя Саша Боброва. — А самая сильная и красивая фехтовальщица у нас — это, наверное, Катя Сурмач. Чтобы побеждать в нашем виде спорта, нужно быть ловкой, смышленой и непредсказуемой. Думаю, молодая девушка и должна быть такой!





— Вижу, что ребенок стал активным и прибавил в координации, — признает Дмитрий, отец Кати Сурмач. — Фехтование не оставит детей пышками, но в тоже время не требует наращивания мускулатуры. У дочери уже есть первые медали и дипломы, о которых она любит рассказывать. Рад, что спорт подпитывает ее эмоциями, которые не могут подарить игры в мобильнике. А иногда мы с Катей фехтуем друг с другом. В такие моменты становимся ближе.

Во время тренировок дочери Дмитрий следит за поступлением на телефон информации с фитнес-браслета. Он закреплен на запястье Катерины.

— Важно не перегрузить ребенка, чтобы в будущем у нее не было проблем с сердцем, — пояснил отец. — Равно как и не допускать работы в полноги — иначе зачем столько усилий? За ориентир беру средний показатель активности Кати. Ниже него опускаться не должны.





Сурмач — редкий пример продвинутого родителя в фехтовании. Зачастую тренеру Андрееву приходится говорить с ними о стереотипах.

— Боятся, что ребенку будет больно, но максимум — он может вернуться домой с синяком, ушибом или растяжением, — утверждает наставник. — Ни о каких более серьезных травмах речи не идет, в чем и состоит уникальность фехтования. Хотя это тоже единоборство, в котором, как и в боксе, есть полный контакт!

Отношение к экипировке у нас серьезное. Сетка маски выдерживает нагрузку в 1600 Ньютон. 800 Ньютон для курточки, перчатки и штанов, плюс еще 800 Ньютон — для набочника. В их изготовлении используется кевларовая нить, как и в случае с бронежилетами. Получается, что в сумме рабочая сторона экипировки выдерживает такую даже нагрузку, что и маска.

Для справки, стоимость нового набора юного фехтовальщика достигает 500 евро. Бэушную экипировку можно достать за 150−200 евро. В группе Андреева принято передавать старую форму новичкам. А федерация и Национальный олимпийский комитет помогают с закупкой дополнительных комплектов. Получается, что родителям остается только оплатить стоимость тренировок.











Дмитрий Геннадьевич практикует, как частное лицо, на базе столичного Республиканского центра олимпийской подготовки единоборств, где занимаются саблисты из национальной команды. Скоро специалист с коллегами переберется в центр, который строится силами столичной федерации фехтования. Рабочее название для него — Minsk Fencing Center. Он откроется на пятом этаже Дома быта и станет одним из лучших в стране благодаря наличию помимо восьми дорожек для фехтования собственного тренажерного зала и зала для ОФП.

Курирует проект Дмитрий Лапкес. Спортивную карьеру он завершил вскоре после Олимпийских игр в Лондоне. Сегодня же совмещает общественную нагрузку в минском отделении белорусской федерации с работой главным тренером в сборной по фехтованию на саблях.

— В России и Америке отмечается бум фехтования. В Италии, Франции и Венгрии наш вид спорта традиционно популярен. Мы отстаем, что лично мне небезразлично. Хочется поднять фехтование на приличный уровень.Так что открытие нового зала для в Минске можно назвать движением в правильном направлении. Здесь смогут заниматься порядка 200 детей, а, возможно, и больше. Уверен, что и тренеров удастся заинтересовать. Тогда они перестанут уходить в никуда, так как смогут зарабатывать больше, чем в детско-юношеских школах. В общем, если удастся поднять детское фехтование хотя бы в масштабах Минска — это будет победа, - считает Лапкес.



Дмитрий Лапкес радуется выходу в полуфинал Олимпийских игр 2004 года. Фото: Reuters via TUT.BY

Помещение в здании Дома быта досталось Minsk Fencing Center в аренду по льготной ставке. В течение нескольких недель клуб распахнет двери для детей из РЦОП единоборств. Тогда же Дмитрий Андреев планирует разбить группу учеников в возрасте от 5 до 10 лет, в которой занимается 28 человек, на подгруппы. Будут приглашены тренеры из других школ. То есть проект, который задумывался Дмитрием Лапкесом в 2015 году, находится на финишной прямой.

Лапкес не уверен, что лично будет занят тренировочным процессом в новом центре фехтования. На первом месте у него — забота о сборной.

— Лидеры завершили карьеру, а на смену им пришли молодые спортсмены, — объясняет он. — То есть настали не лучшие времена, если ставить задачу добиться результата. Но можно ведь достигать локальных успехов, верно? Например, выиграть молодежное первенство Европы — там всерьез рассчитываем на медали.





Отметим, что молодежный чемпионат Европы пройдет 21−25 апреля в белорусской столице. На посвященной ему пресс-конференции в феврале прозвучало, что это вид спорта войдет в программу Европейских игр 2019 года в Минске. Хорошее подспорье для того, чтобы набраться опыта подопечным Дмитрия Лапкеса и пополнить школу «мушкетеров» новыми именами.