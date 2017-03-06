Госстройнадзор продолжает проверку обстоятельств «планового демонтажа плиты перекрытия», случившегося 27 февраля на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска».

​- Сейчас идет процесс выяснения обстоятельств, — сообщил TUT.BY первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков. — При проведении мониторинга 1 марта на строительстве объекта комплекса «Маяк Минска» визуально было установлено, что на тот момент там проводились работы по очистке этажа от строительных материалов. О результатах мониторинга были проинформированы Мингорисполком и другие заинтересованные организации. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, опросы работников заказчика и подрядчика, то есть компаний «Зомекс Инвестмент» и «Монолиттрансстрой». На время проведения мониторинга строительные работы на объекте были приостановлены. На 9 марта назначена проверка в рамках Указа Президента № 510 («О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» — прим. TUT.BY).





Напомним, что неделю назад очевидцы сообщили TUT.BY, что на стройке жилого дома комплекса «Маяк Минска» обвалилось перекрытие. В качестве доказательств нам прислали фотографии, на одной из которых можно видеть свежезалитое монолитное перекрытие, на второй оно — уже этажом ниже.





Представитель компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство официально объяснил TUT.BY, что случившееся — не обрушение, а демонтаж: «при параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект, и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)».