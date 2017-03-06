



Премьер признал, что Лукашенко не приехал на прошлый саммит ЕАЭС из-за разногласий с Россией, которая не соблюдает союзные договоренности.

В начале выступления на встрече глав правительств ЕАЭС в Бишкеке Андрей Кобяков объяснил, почему президент Беларуси не участвовал в аналогичном саммите ЕАЭС в декабре, передает пресс-служба Совмина.

«Решение о неучастии в этой встрече не было спонтанным. На это есть веские причины, которые существуют у нас в двусторонних отношениях с Российской Федерацией.

По его словам, сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза.

«Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах», - объяснил глава правительства.

Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии».

"Хотя новости о Евразийском союзе постоянно мелькают в передовицах газет, по-настоящему знаковых, прорывных успехов в развитии евразийской интеграции пока, к сожалению, не видно", - сказал А.Кобяков

Беларусь подписывала Договор о Евразийском экономическом союзе при условии, что будут достигнуты договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, и другие чувствительные позиции.

Однако нефть и газ до сих пор являются для России и Беларуси предметом торга.

Препятствует работе союза и торговые санкции России. "Не решен вопрос функционирования Евразийского экономического союза в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих государств. В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течение более чем двух с половиной лет мы так и не смогли договориться по вопросу транзита товаров третьих стран", - сказал премер.

Он подчеркнул, что "это прямые потери бюджета (Беларуси), мы зависим от экспорта и свободы транзита, для нас это весьма чувствительный вопрос".

Премьер-министр обратил внимание, что нельзя допустить разворота интеграции вспять. «Нельзя допустить, чтобы узконациональные корпоративные и меркантильные интересы стали трендом в развитии союза», - отметил он.

В ответ на обвинения премьер-министр России Дмитрий Медведев дал жесткий ответ.

«Давайте прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все», — заявил российский премьер.

Медведев призвал коллег помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию. «В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.