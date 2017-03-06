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Биатлонист Шипулин выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

07.03.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
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Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин включен в заявку на чемпионат страны по лыжным гонкам от Свердловской области. Об этом сообщает портал «Тюменская арена».


Антон Шипулин. Фото: biathlonrus.com

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля. Причем параллельно с лыжными стартами с 30 марта по 3 апреля в Увате и Тюмени будет проходить более близкое Шипулину первенство страны по биатлону.

Шипулин занимает второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону. На недавнем чемпионате мира в австрийском Хохфильцене он завоевал золото в составе эстафетной команды.

Кроме того, на лыжный чемпионат страны заявлены Евгений Белов, Александр Легков и Максим Вылегжанин, которые временно отстранены от соревнований решением Международной лыжной федерации.

Ожидается, что до старта турнира ситуация с их отстранением разрешится. В расчете на это Вылегжанина включил в свою заявку Удмуртский коллектив, Легкова — сборная Югры, а Белова делегировала Тюменская область.

 
 
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Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин включен в заявку на чемпионат страны по лыжным гонкам от Свердловской области.

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