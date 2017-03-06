Аналитики сервиса Яндекс.Деньги изучили, как изменился спрос белорусов на популярные товары за неделю до 8 Марта и 23 февраля. В исследовании учитывались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и некоторых других городов.



Фото с сайта eva.ru

К 8 Марта количество покупок косметики и парфюмерии выросло втрое по сравнению с 23 февраля. Накануне Международного женского дня средний чек увеличился почти в 6 раз — до 81,1 рубля. Перед 23 февраля он составлял 13,9 рубля.

При этом спрос белорусов на одежду и аксессуары накануне 8 Марта нельзя назвать высоким, отмечают аналитики сервиса Яндекс.Деньги. Число платежей в этой категории на 23% меньше, чем было перед 23 февраля. Накануне 8 Марта средний чек в этой категории составил 26,8 рубля, а перед 23 февраля — 16,3 рубля.

Перед праздниками белорусы также активно заказывали сувениры и товары для хобби. Число таких покупок к 8 Марта выросло на 65% по сравнению с количеством заказов, сделанных незадолго до 23 февраля. Перед Международным женским днем средний платеж за такие товары составил 12,8 рубля, а перед 23 февраля — 10,9 рубля.

В предпраздничные дни книги также пользуются повышенным спросом. В этой категории перед 8 Марта пользователи оплатили на 27% больше покупок, чем перед 23 февраля. Средний чек перед женским праздником — 4,7 рубля, а перед мужским — 11,4 рубля.

По данным опроса аналитиков Яндекс.Денег за 2016 год, 76% жительниц Беларуси хотели бы получить в подарок деньги. Для 20% женщин сумма подарка не так важна, главное — внимание. 21% опрошенных устроил бы подарок в пределах 30 рублей, а 19% рассчитывали получить от 100 рублей, так как "сами дарят приблизительно столько же". И лишь 1,5% хотели бы, чтобы им преподнесли к празднику сумму крупнее — от 150 рублей.