В реконструкцию минского стадиона «Динамо» планируется вложить еще 68 миллионов долларов.

Общая стоимость работ на «минском Колизее», таким образом, может достичь рекордных 200 млн долларов в эквиваленте.

Как пишет tribuna.by со ссылкой на руководителя строительства стадиона «Динамо» Александра Лаща, стоимость реконструкции может достичь 200 млн долларов, а сдать стадион должны уже в этом году.

«Сумма договора на строительно-монтажные работы равнялась двум триллионам белорусских рублей до деноминации. За предыдущие годы освоено чуть меньше одного триллиона. На 2017 год у нас остался 1 триллион 300 миллионов рублей», – сказал Лащ в эфире программы «Итоги недели» на канале «Беларусь 5». таким образом, общая сумма проекта пока составляет порядка 140 млн долларов, но может достичь 200 млн - об этом говорилось ранее.

Справка БДГ

Минский стадион «Динамо» был построен в 1934 году. Разрушен во время Второй мировой войны, отстраивался в 1947-1954 годах. Реконструирован был перед Олимпиадой-80 в 1978-1980 годах. В 1999 году проведена еще одна реконструкция: старые скамеечные места заменили на современные сиденья.

Нынешняя реконструкция стадиона началась в 2012 году: минские власти долго искали инвестора, а потом решили обходиться своими силами . В 2013 году отсюда в Курасовщину переехал утренний рынок . В 2014 году принято решение делать из «Динамо» не узкопрофильный футбольный стадион, а многопрофильный легкоотлетический. Такое решение принял лично Александр Лукашенко.

По планам он будет соответствовать четвертой категории УЕФА и сможет принимать международные турниры. В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.