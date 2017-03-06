МИНСК, 7 мар – Sputnik. Некоторые участки проспекта Независимости Минска будут перекрыты для движения в первой половине дня 8 марта в связи с проведением в столице женского забега, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ Мингорисполкома.

Забег Beauty Run в Минске организует Белорусская федерация легкой атлетики, организаторы пообещали вручить каждой финишировавшей в забеге девушке памятную медаль и подарить цветы.

По информации ГАИ, временно будет закрыто движение всех видов транспорта на проспекте Независимости:

с 07:00 до 14:00 – от улицы Бобруйской, улицы Московской до улицы Свердлова

с 11:30 до 14:00 – от улицы Свердлова до улицы Козлова

В инспекции просят минских автолюбителей учитывать данную информацию при планировании поездок по городу 8 марта и выбирать объездные маршруты.