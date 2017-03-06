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Женский забег на 8 Марта в Минске: на полдня перекроют центр города
07.03.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Некоторые участки проспекта Независимости Минска будут перекрыты для движения в первой половине дня 8 марта в связи с проведением в столице женского забега, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ Мингорисполкома.
Забег
По информации ГАИ, временно будет закрыто движение всех видов транспорта на проспекте Независимости:
В инспекции просят минских автолюбителей учитывать данную информацию при планировании поездок по городу 8 марта и выбирать объездные маршруты.
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ГАИ частично зароет движения для всех видов транспорта центральный проспект – ограничения будет действовать до 14:00.
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