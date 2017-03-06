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Женский забег на 8 Марта в Минске: на полдня перекроют центр города

07.03.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Некоторые участки проспекта Независимости Минска будут перекрыты для движения в первой половине дня 8 марта в связи с проведением в столице женского забега, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ Мингорисполкома.

Забег Beauty Run в Минске организует Белорусская федерация легкой атлетики, организаторы пообещали вручить каждой финишировавшей в забеге девушке памятную медаль и подарить цветы. 

По информации ГАИ, временно будет закрыто движение всех видов транспорта на проспекте Независимости: 

  • с 07:00 до 14:00 – от улицы Бобруйской, улицы Московской до улицы Свердлова
  • с 11:30 до 14:00 – от улицы Свердлова до улицы Козлова

В инспекции просят минских автолюбителей учитывать данную информацию при планировании поездок по городу 8 марта и выбирать объездные маршруты. 

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ частично зароет движения для всех видов транспорта центральный проспект – ограничения будет действовать до 14:00.

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