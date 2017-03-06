Нефтегазовый спор между Беларусью и РФ длится уже больше года. И хотя в Минске совсем недавно заявляли, что стороны практически приблизились к компромиссу — дело лишь за некими политическими шагами на высшем уровне, — эта тема во вторник была поднята не только на уровне глав правительств двух стран, но и на уровне президента РФ.



© Sputnik Павел Паламарчук Песков: РФ последовательна в нефтегазовом споре с Минском

Во вторник в Бишкеке проходит заседание межправительственного совета стран ЕАЭС, и в своем выступлении белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что в Минске очень обеспокоены состоянием газовых переговоров. В ответ последовали достаточно жесткие замечания его российского коллеги Дмитрия Медведева.

Означает ли это, что де-факто стороны не продвинулись в решении самой острой для белорусской стороны проблемы? Сколько на самом деле платит Беларусь за российский газ?

Sputnik анализирует все самые свежие высказывания сторон.

В Минске очень обеспокоены

Проблемы в двусторонних отношениях Москвы и Минска влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах, сказал премьер-министр республики Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке.



© Sputnik Евгений Биятов Минск крайне озабочен неурегулированным газовым спором с РФ

"Проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах", — сказал Кобяков.

Премьер подчеркнул, что в Беларуси считают: белорусско-российские соглашения не исполняются.

Глава правительства отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с тем, что нефтегазовый спор с РФ до сих пор не урегулирован, двусторонние и многосторонние условия поставок энергоносителей не выполняются, а Евразийская экономическая комиссия на этом фоне бездействует.

Медведев: не надо упражняться в подсчетах

Отвечая на эти упреки, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал партнерам России по ЕАЭС не упражняться в подсчетах цены российского газа.



© Sputnik Екатерина Штукина Медведев посоветовал не упражняться в подсчетах цены российского газа

"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.

В Кремле напомнили о кредитах и субсидиях

Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ

"Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Белоруссией.

"Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси", — напомнил Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что объем прямой и косвенной поддержки белорусской экономики российским бюджетом превысил 6 миллиардов долларов.

Сколько стоит на самом деле российский газ?

Ранее стоимость российского газа для Беларуси с 1 января озвучил в своем письме к министру энергетики РФ Александру Новаку заместитель председателя правления "Газпром" Валерий Голубев.

По его данным, цена газа на границе для Беларуси составляет теперь 141,1 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году.

Так, "Газпром" определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в ЯНАО, стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году, курс доллара к российскому рублю и поправочный коэффициент, учитывающий инфляцию в США.

В 2016 году стоимость газа для Беларуси на границе с РФ составляла немногим более 132 долларов за тысячу кубометров — если считать по формуле "Ямал плюс транзит".

Однако Минск весь год платил за газ по формуле, рассчитанной на основе нефтяных котировок, что привело к образованию газового долга в размере 660 миллионов долларов на конец февраля 2017 года. "Справедливая цена", по мнению белорусских властей, составляла 73 доллара за тысячу кубометров.

С 1 января 2017 года, как заверили в Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

Однако такие же заявления Минэнерго Беларуси делало и в октябре 2016 года — о том, что с 20 октября оно перейдет на формулу "Ямал плюс транзит" и погасит газовый долг.

Между тем, если на 20 октября долг составлял 280 миллионов долларов, то на конец января 2017 года он достиг 550 миллионов долларов, а месяц спустя — 660 миллионов долларов.

Беларусь потребляет в год порядка 20 миллиардов кубометров природного газа, то есть в среднем 1,6 миллиарда кубометров в месяц.

Следует также учитывать, что газовый долг представляет собой сумму основного долга и стоимость его обслуживания.

Таким образом, сопоставив все эти цифры, можно сделать выводы о том, сколько де-факто платит Беларусь за российский газ.

Политические факторы

Нефтегазовый спор между Москвой и Минском сопровождается еще целым рядом напряженных моментов в отношениях между двумя странами.

Это и претензии Россельхознадзора к белорусским продуктам, и действия белорусских правоохранительных органов в отношении представителей этого ведомства, и вопросы погранзон на границе РФ и Беларуси, и дело блогера Лапшина, и вопрос признания в Минске паспортов граждан ДНР и ЛНР, и еще много других "вишенок на торте".

Однако необходимо понимать, что является причиной, а что следствием.

Погасить же газовый долг и дальше продолжать переговоры с Москвой о поиске новой формулы цены Минск просто не может: нет средств. Поступление очередного транша кредита ЕФСР задерживается, договоренности с МВФ пока не достигнуты, а выпуск евробондов, на которые так рассчитывают финансовые власти страны — небыстрый процесс.

Так что остается только гадать, как дальше будут развиваться события на фронтах "шестой газовой войны", считают эксперты.