В начале марта Белорусская федерация футбола определилась с главным тренером национальной сборной. Исполняющим обязанности на этой должности стал Игорь Криушенко. Вскоре после назначения SPORT.TUT.BY поинтересовался мнением белорусских телекомментаторов Павла Баранова и Николая Ходасевича о совмещении постов и проблемах команды накануне возобновления отборочного цикла к чемпионату мира.



Игорь Криушенко. Фото: abff.by

Павел Баранов (комментатор «Беларусь 5»)

Сложно давать оценку работе АБФФ, когда не знаешь всех нюансов, не видишь ситуацию изнутри. Достаточно неожиданно ушел Хацкевич, и вакантное место не могло пустовать слишком долго - это все же сборная. Очевидно, что в той команде было не все в порядке, даже склоки возникали. Получается, что атмосфера в коллективе, оставленная Кондратьевым, не особо поменялась в плане позитива.

Ситуация совмещения постов «клуб-сборная» не новая для Беларуси. К примеру, когда-то похожий сценарий был у Юрия Пунтуса. Хороший авторитетный тренер, но в сборную, на мой взгляд, пришел не совсем вовремя. На фоне команды Анатолия Байдачного середины нулевых потерялся. Конечно, дали о себе знать и проблемы с МТЗ-РИПО.





Я считаю, лучше не оглядываться назад, а стараться искать позитивные моменты. Например, то, что Криушенко работает в стране и всегда под рукой. Тренер в курсе всех наших событий и обещает отталкиваться от результатов игроков перед вызовом в сборную. Пока что самой явной проблемой остается незаменимость некоторых исполнителей. На сегодняшний день у нас небогатый выбор реально хороших игроков, так что ветеранов нужно постараться удерживать пока они приносят пользу. А молодежь регулярно просматривать на клубном уровне и, само собой, соответствующих сборных. Летнее выступление жодинцев в прошлом еврокубковом сезоне показывает, что их наставник умеет добиваться результата, имея ограниченный ресурс.

Криушенко на данный момент набрал значительный специальный и личностный опыт. Так что давлением его особо не удивишь. Можно для примера вспомнить его переход из БАТЭ в «Динамо» и последовавшие за этим натянутые отношения с Капским. Время показало, что Игорь Николаевич, несмотря на определенную эмоциональность, как разумный человек умеет отсекать негатив от себя и настраиваться на решение приоритетных задач.

Николай Ходасевич (комментатор «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»)

Зимний процесс выбора нового главного тренера вообще видится причудливым. Если изначально искали наставника на небольшие деньги, то многие кандидатуры отпадали сразу. Это касается и Кононова, и Скрипника, и Кучука. У них нормальная клубная карьера, и соответствующие запросы по контракту. Вряд ли бы удалось заманить Карпина, Писарева и Бородюка. В российском футболе совершенно иной уровень оплаты труда. К примеру, Карпин на телевидении сегодня получает больше, чем предлагали в Беларуси. При небольших материальных возможностях есть шанс заинтересовать идеей, но какая на данный момент у нас идея при заваленном стартовом отрезке отборочного турнира чемпионата мира?

Показательно в этой истории, что руководители АБФФ обращались даже к Гончаренко, Ермаковичу и Журавлю. Это ведь просто бессмысленно. У всех серьезные клубные проекты — никакого совместительства здесь по определению быть не может. С таким успехом можно было «чиркануть» письмо и Венгеру, и Клоппу, и Моуриньо. В общем, мы видели так себе подход по подбору наставника главной команды страны. Возможно, Криушенко был в расширенном списке кандидатов, но на него надо было делать ставку еще в январе. Элементарно заглянуть в собственный кошелек и проанализировать ситуацию на рынке свободных и несвободных тренеров.



Фото: Facebook Николая Ходасевича

Совсем не удивлюсь, если после пары проигранных матчей Криушенко скажут, что он не справился с миссией. Заново начнут искать кого-то еще. АБФФ назначает тренера, но потом за его работу и результаты команды никак не отвечает. Каждый в бедах сам по себе. Кондратьев или Хацкевич завалили старт отбора — до свидания. Без банальных тактичных слов благодарности и подведения итогов. Вполне возможно повторение истории с Пунтусом, когда добротный клубный тренер вышел на уровень национальной сборной, но не справился с нагрузкой. В какой-то момент, упустив контроль над ситуацией, вернуть потом не смог. Думаю, в такой гнетущей атмосфере, в которой сейчас пребывают сборная Беларуси, АБФФ, болельщики и журналисты, большие задачи не решаются. И это едва ли не главная проблема белорусского футбола.