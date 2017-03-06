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17 женских подвигов
07.03.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Среди Героев Российской Федерации — летчицы, разведчицы, спортсменки, медсестры и другие женщины: те, кто совершил подвиг на войне или в мирное время, выполняя свой профессиональный и гражданский долг.
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В Российской Федерации 17 женщин удостоены звания Героя, смотрите в инфографике Sputnik историю их подвигов.
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