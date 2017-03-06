Пока московские хрущевки массово сносятся, в Минске это жилье остается самым популярным на вторичном рынке недвижимости. Небольшие квартирки можно найти практически в любом районе столицы. Уверенности в том, что этот сегмент жилья надежен, недавно добавили эксперты : они рассказали, что после капремонта панельная пятиэтажка лет 60 еще простоит.

REALTY.TUT.BY посмотрел, сколько стоят и как выглядят хрущевки, которые сейчас продают в Минске.

Однокомнатные квартиры от 33 тысяч долларов

Однокомнатная хрущевка общей площадью 31 «квадрат» продается на первом этаже по улице Шабаны, 3. В объявлении указан существенный плюс — дом после капремонта. Цена вопроса — 33 тысячи долларов.









Квартиру с ремонтом на улице Козыревской продают за 38 тысяч долларов. Как выглядит дом и был ли в нем капремонт, в объявлении не сказано. Площадь квартиры — 32 квадратных метра. «Квартира угловая и очень светлая. Окна на детский сад и во двор. Кладовка переделанная под шкаф. Отличное месторасположение — до любого места в центре от 5−7 минут на машине», — говорится в объявлении.









За «однушку» на улице Кедышко хотят уже больше — 42 тысячи долларов. Общая площадь квартиры — 33,4 квадратных метра, расположена на четвертом этаже. Дом кирпичный, без капремонта.













На улице Чкалова, 26 рядом с Дворцом железнодорожников и ст. метро «Институт культуры», однокомнатную квартиру уже продают за 49,9 тысяч долларов. Там сделан хороший ремонт, есть вся техника. Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров. Дом кирпичный, после капремонта.













«Двушки» с ремонтом — от 47 тысяч долларов

Двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра предлагают на улице Кнорина, 11. «Встроенные шкафы, стеклопакеты, ламинат, застекленный балкон», — говорится в объявлении. Квартира на пятом этаже. Был ли в доме капремонт, не сказано. Жилье продается за 47 тысяч долларов.













«Двушку» с большими комнатами, раздельным санузлом продают на улице Голодеда, 57−1 (микрорайон Чижовка). Общая площадь — 50 квадратных метров. Дом панельный. Жилые комнаты по 17 «квадратов», выходят на разные стороны дома. В квартире натяжные потолки, ламинат, заменены коммуникации, новая сантехника. Продают за 53,8 тысячи долларов.









В доме на Куйбышева, 67 продают хрущевку с встроенной мебелью и техникой за 77 тысяч долларов. Общая площадь — 49 квадратных метров.









Трехкомнатные квартиры от 48 тысяч долларов

Трехкомнатную квартиру на Уборевича, 136 (микрорайон Чижовка) общей площадью 50 квадратных метров продают за 48 тысяч долларов. В квартире ламинат, стеклопакеты, встроенная мебель. Дом панельный, балкон застеклен.







«Трешку» с аккуратным ремонтом продают на улице Кедышко, 7А. Общая площадь квартиры — 57 квадратных метров. «Улучшена планировка (зарегистрирована). Выполнена звукоизоляция стен, заменены внутренние коммуникации, включая сантехнику и электропроводку. Окна ПВХ», — говорится в объявлении. Дом панельный, 1961 года. Был ли там капремонт — не говорится. Квартиру продают за 75 тысяч долларов.











