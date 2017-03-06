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Милиция начала задерживать активистов-защитников Куропат

07.03.2017 15:08 — Разное | БДГ  
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Сегодня милиция задержала защитника Куропат Сергея Пальчевского. Именно он приковал себя наручниками к МАЗу строителей 25 февраля.

Как сообщает другой активист Дмитрий Дашкевич, Пальчесвского насильно задержали в подъезде его дома и везут в Первомайский РУВД. В чем его обвиняют - неизвестно, однако можно предположить, что задержание связано с последними событиями в Куропатах. Напомним, что там почти две недели стоял палаточный лагерь активистов, которые вместе с местными жителями протестовали против стройки в этом месте очередного бизнес-центра. В итоге застройщик отказался от возведения здания и лагерь был убран в понедельник. Однако на этом все не закончилось.

Сам Дашкевич также сообщает, что с сотрудниками милиции разминулся по счастливой случайности. Он заблокирован в квартире друзей вместе со своими малолетними детьми.

Сергей Пальчевский - активист организации «Молодой фронт» (зарегистрирована в Чехии), который приковал себя к бамперу МАЗа строителей 25 февраля. Позднее застройщик признал, что не хочет строить там, где люди бросаются на машины.

 

 
 
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Сегодня милиция задержала защитника Куропат Сергея Пальчевского. Именно он приковал себя наручниками к МАЗу строителей 25 февраля.

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