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Милиция начала задерживать активистов-защитников Куропат
Сегодня милиция задержала защитника Куропат Сергея Пальчевского. Именно он приковал себя наручниками к МАЗу строителей 25 февраля.
Как сообщает другой активист Дмитрий Дашкевич, Пальчесвского насильно задержали в подъезде его дома и везут в Первомайский РУВД. В чем его обвиняют - неизвестно, однако можно предположить, что задержание связано с последними событиями в Куропатах. Напомним, что там почти две недели стоял палаточный лагерь активистов, которые
Сам Дашкевич также сообщает, что с сотрудниками милиции разминулся по счастливой случайности. Он заблокирован в квартире друзей вместе со своими малолетними детьми.
Сергей Пальчевский - активист организации «Молодой фронт» (зарегистрирована в Чехии), который
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Сегодня милиция задержала защитника Куропат Сергея Пальчевского. Именно он приковал себя наручниками к МАЗу строителей 25 февраля.
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