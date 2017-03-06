Сегодня милиция задержала защитника Куропат Сергея Пальчевского. Именно он приковал себя наручниками к МАЗу строителей 25 февраля.

Как сообщает другой активист Дмитрий Дашкевич, Пальчесвского насильно задержали в подъезде его дома и везут в Первомайский РУВД. В чем его обвиняют - неизвестно, однако можно предположить, что задержание связано с последними событиями в Куропатах. Напомним, что там почти две недели стоял палаточный лагерь активистов, которые вместе с местными жителями протестовали против стройки в этом месте очередного бизнес-центра. В итоге застройщик отказался от возведения здания и лагерь был убран в понедельник. Однако на этом все не закончилось.

Сам Дашкевич также сообщает, что с сотрудниками милиции разминулся по счастливой случайности. Он заблокирован в квартире друзей вместе со своими малолетними детьми.