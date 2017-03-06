В обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Сегодня стартует розыгрыш билетов на концерт группы "Ленинград ", который состоится в «Минск-Арене» 19 марта. Участие в розыгрыше продлится до 16 марта.

Для участия в розыгрыше билетов на концерт группы Ленинград вам необходимо: 1. скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2. открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

«Ленинград» везет секретную программу 18+ в «Минск-Арену» — 19 марта пройдет юбилейный концерт Сергея Шнурова и его команды . Коллективу исполняется 20 лет, а значит, все будет по-взрослому: провокационно, позитивно и строго на лабутенах.





Что: концерт группы "Ленинград" Когда: 19 марта 2017 года, 20.00. Где: «Минск-Арена». Подробности концерта и билеты

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.