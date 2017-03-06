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Песков: Москва дорожит отношениями с Минском

07.03.2017 14:48 — Разное | Ежедневник  
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Песков: Москва дорожит отношениями с Минском

Пресс-секретарь путина прокомментировал заявление премьер-министра Беларуси о том, что проблемы с Россией мешают работе Евразийского союза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова о том, что газовый спор между странами мешает участию в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

По его словам, «Путин традиционно относится (к Беларуси. — Прим. редакции) как к одному из главных приоритетов к теме развития ЕАЭС».

Пресс-секретарь напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — подчеркнул Песков.

Напомним, сегодня, 7 марта, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что процессам интеграции в Евразийском экономическом союзе мешают проблемы в двусторонних отношениях Беларуси и России. Он также отметил, что Минск крайне озабочен неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере между Россией и Беларусью.

В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам. «Здесь никто никого насильно не держит, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.

3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров. При этом Беларусь платит за газ 107 долларов, хотя, по мнению Москвы, до подорожания должна была выкупать его по 132 доллара. Задолженность за газ Минска перед Москвой составляет уже 600 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь путина прокомментировал заявление премьер-министра Беларуси о том, что проблемы с Россией мешают работе Евразийского союза.

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