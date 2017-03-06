



В Кремле обещали обдумать идею переноса президентских выборов в 2018 году на 18 марта

Выборы президента РФ в 2018 году предлагается провести 18 марта — в день присоединения Крыма к РФ, пишет Интерфакс .

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день.

«Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал спикер Госдумы.

По закону «О выборах президента РФ» первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года.

В начале марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок, предусматривающий, в числе прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году. В законе предлагается прописать, что, если воскресенье, в которое должны пройти выборы, «приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день», то выборы переносятся на неделю вперед. Поправка дает возможность провести выборы президента в 2018 году не 11, а 18 марта.