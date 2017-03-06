



Президент вручил госнаграды по случаю сразу двух праздников: 8 марта и 23 февраля.

Награды достались многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, передает БЕЛТА .

На встрече Александр Лукашенко заявил, сто цель его политики – в Беларуси должно быть не менее 20 млн человек. «Вот тогда мы будем мощны как никогда, и никто в нашу сторону косо смотреть не будет», - сказал он.

«Многие из присутствующих в этом зале женщин совмещают воспитание детей, профессиональную и общественную деятельность. Вы достойны искреннего восхищения за то, что умеете строить яркую, насыщенную событиями жизнь, где находится место для работы, семьи, культурного досуга, спорта», - поздравил президент женщин.

На торжественном мероприятии также присутствовали военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Глава государства отметил, что это не случайно, ведь воспитывать детей можно только под мирным небом.

Вручая генеральские погоны, Александр Лукашенко сказал: "У нас не много генералов. Но я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал - это особый человек".