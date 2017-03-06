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В Беларуси возобновили использование "Цефтриаксона"

07.03.2017 15:50 — Разное | БДГ  
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В Беларуси возобновлено использование серий антибиотика, при введении которого регистрировалась реакция в виде анафилактического шока.

Под временным запретом находились определенные серии препаратов "Цефтриаксон" (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах) и "Лидокаина гидрохлорид" (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл), передает БелТА.

Решение о возможности их дальнейшей реализации и применения было принято после ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении. Согласно им, качество лекарств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя, а качество препарата не было причиной возникновения анафилактического шока.

Напомним, 16 января от укола цефтриаксона скончалась 31-летняя женщина в Молодечненском районе, а через несколько дней приступ анафилаксии случился после аналогичного укола у школьника в Борисове, он попал в реанимацию. 

Анафилактический шок случился 20 января и у двенадцатилетней девочки, которой вкололи цефтриаксон. После этого Минздрав приостановил продажу и употребление антибиотика цефтриаксона и лидокаина, выпущенных Борисовским заводом медпрепаратов.

Между тем экс-министр здравоохранения, а ныне вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил 25 января, что три случая возникновения анафилактического шока за неделю – не так уж много, по сравнению с мировой практикой.

 
 
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В Беларуси возобновлено использование серий антибиотика, при введении которого регистрировалась реакция в виде анафилактического шока.

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