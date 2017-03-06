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Ставку рефинансирования снижают до 15 процентов

07.03.2017 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Ставку рефинансирования снижают до 15 процентов

фото: moneybrain.ru

Нацбанк решил снизить ставку рефинансирования с 16 до 15 % годовых с 15 марта 2017 года.

Также снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 20 до 18 процентов годовых и стави по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 11 до 10 процентов годовых.

«Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках», - объяснили в Нацбанке

Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось ранее. Прирост потребительских цен, по обновленной оценке, в феврале – апреле 2017 г. не превысит 8% в годовом выражении.

Это связано с укреплением белорусского рубля в январе – феврале 2017 г. Оно обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом.

Складывающиеся монетарные условия остаются базовым фактором, сдерживающим инфляцию.

Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 г. по отношению к февралю 2016 г. увеличилась на 1 процент (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы).

На депозитном рынке сохраняется положительная динамика вкладов населения в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности в реальном выражении.

Дальнейшее замедление инфляционных процессов, а также сохранение позитивных тенденций на валютном и депозитном рынках позволит сохранить в ближайшие месяцы направленность процентной политики на снижение процентных ставок в экономике.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк решил снизить ставку рефинансирования с 16 до 15 % годовых с 15 марта 2017 года.

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