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Новейший МиГ-35 способен применять лазерное оружие

07.03.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко рассказал, что на истребителе МиГ-35 может применяться весь спектр современного оружия, который сегодня есть в наличии у Министерства обороны, в том числе и лазерное, сообщает ТАСС.


Фото: topwar

Тарасенко рассказал, что новый истребитель достаточно сложная в пилотировании машина. Для летчиков, которые будут переучиваться с МиГ-29, созданы специальные тренажеры.

Испытания МиГ-35 продлятся около двух лет, и пока у корпорации нет контракта на серийное производство этого самолета. Пока изготовлено только два таких истребителя.

МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою.

Кабина пилота оборудована современными дисплеями и системой индикации на лобовом стекле, а также полностью адаптирована для работы ночью.

Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная — 23 500 кг, боевая нагрузка — 6500 кг. Максимальная продолжительность полета — 2,2 часа.

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МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю.

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