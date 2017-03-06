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Новейший МиГ-35 способен применять лазерное оружие
Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко рассказал, что на истребителе МиГ-35 может применяться весь спектр современного оружия, который сегодня есть в наличии у Министерства обороны, в том числе и лазерное,
Тарасенко рассказал, что новый истребитель — достаточно сложная в пилотировании машина. Для летчиков, которые будут переучиваться с МиГ-29, созданы специальные тренажеры.
Испытания МиГ-35 продлятся около двух лет, и пока у корпорации нет контракта на серийное производство этого самолета. Пока изготовлено только два таких истребителя.
МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою.
Кабина пилота оборудована современными дисплеями и системой индикации на лобовом стекле, а также полностью адаптирована для работы ночью.
Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная — 23 500 кг, боевая нагрузка — 6500 кг. Максимальная продолжительность полета — 2,2 часа.
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МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю.
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