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Подключение кассового оборудования к системе контроля для ИП отсрочили

07.03.2017 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Подключение кассового оборудования к системе контроля для ИП отсрочили

фото: sputnik.by

Для индивидуальных предпринимателей изменили порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Постановлением Совета министров и Нацбанка от 3 марта № 181/5 изменен порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Документ переносит сроки подключения кассового оборудования к системе контроля для отдельных категорий субъектов хозяйствования от трех до пяти месяцев. При этом сохраняется окончательный срок подключения к системе кассового оборудования всех субъектов хозяйствования - 1 августа 2018 года.

Изменен и срок замены кассовых аппаратов через шесть лет с даты их первой регистрации с 1 октября 2017 года на 1 января 2018 года.

Также увеличен срок, когда юрлица и ИП, заключившие договор на установку и обслуживание могут принимать наличные или карточки с применением кассового оборудования без подключения к СККО. Субъектам хозяйствования, продающим товары в торговом объекте с торговой площадью от 650 квадратных метров, срок увеличили с 4 до 8 месяцев, остальным (кроме АЗС, такси, а также оформляющих проезд и оказывающих услуги на железнодорожном транспорте общего пользования) - с 4 до 6 месяцев.

ИП (кроме такси) смогут три месяца с даты регистрации осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов и кассового оборудования, если будут оформлять каждый факт приема наличных соответствующим документом.

 
 
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Для индивидуальных предпринимателей изменили порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов.

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