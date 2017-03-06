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Министр юстиции вручил свидетельства о рождении молодым матерям

07.03.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мероприятие Минюст приурочил к празднованию 8 Марта и 100-летнему юбилею органов загс: трем молодым семьям свидетельства о рождении малышей пришел вручать лично министр Олег Слижевский.

Для двух семей родившиеся в РНПЦ "Мать и дитя" малыши стали первыми – родители Миши и Евы с трудом сдерживали волнение в начале церемонии. Родители Никиты, у которого есть старший брат, тоже волновались.

"Рождение каждого нового белоруса важно, ведь именно эти дети будут делать будущее нашей страны", – сказал в поздравлении Слижевский и добавил, что ему особенно приятно выдать малышам первые государственные документы.

Кроме свидетельств о рождении, матери получили букеты в честь Международного женского дня и подарки – фотоальбомы. Счастливые родители пообещали, что будут хранить в них все фотографии своих детей.

Министр юстиции также рассказал журналистам о том, что свидетельств о рождении в Беларуси выдается все больше: если в Центральном районе столицы в 2016 году появились на свет 33 двойни, то уже с начала этого года – 11. Подобная тенденция наблюдается практически везде

 
 
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В честь 100-летнего белорусских органов загс и накануне 8 Марта молодых родителей решили поздравить по-особому. Смотрите видео Sputnik с поздравлением матерей.

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