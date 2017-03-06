Мероприятие Минюст приурочил к празднованию 8 Марта и 100-летнему юбилею органов загс: трем молодым семьям свидетельства о рождении малышей пришел вручать лично министр Олег Слижевский.

Для двух семей родившиеся в РНПЦ "Мать и дитя" малыши стали первыми – родители Миши и Евы с трудом сдерживали волнение в начале церемонии. Родители Никиты, у которого есть старший брат, тоже волновались.

"Рождение каждого нового белоруса важно, ведь именно эти дети будут делать будущее нашей страны", – сказал в поздравлении Слижевский и добавил, что ему особенно приятно выдать малышам первые государственные документы.

Кроме свидетельств о рождении, матери получили букеты в честь Международного женского дня и подарки – фотоальбомы. Счастливые родители пообещали, что будут хранить в них все фотографии своих детей.

Министр юстиции также рассказал журналистам о том, что свидетельств о рождении в Беларуси выдается все больше: если в Центральном районе столицы в 2016 году появились на свет 33 двойни, то уже с начала этого года – 11. Подобная тенденция наблюдается практически везде