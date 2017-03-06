С 15 марта регулятор снижает ставку рефинансирования на 1%.

С 15 марта ставка рефинансирования снижается с 16 до 15% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 20 до 18% годовых и ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 11 до 10% годовых.

Нацбанк объясняет свое решение "замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках".

Инфляция снижается даже быстрее, чем прогнозировалось, а прирост потребительских цен в феврале - апреле 2017 года, по прогнозу Нацбанка, не превысит 8 % в годовом выражении.

В январе - феврале произошло укрепление белорусского рубля, обусловленное значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке: население продавало валюту, а субъекты хозяйствования проводили "сбалансированные операции".

Средняя широкая денежная масса в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года приросла только на 1% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы).

Нацбанк рассчитывает на продолжение "политики на снижение процентных ставок в экономике".