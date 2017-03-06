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Украинский бизнесмен стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси

07.03.2017 17:04 — Разное | Ежедневник  
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Украинский бизнесмен стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси

Крупный оператор магазинов беспошлинной торговли «Беламаркет дьюти фри» в конце прошлого года отошел под контроль Артура Гранца.

Об этом TUT.BY сообщили два источника, близких к компании.

Компанию «Беламаркет дьюти фри» до сего времени контролировал Александр Потемкин вместе с Управлением делами президента. В конце 2016 года Потемкин продал компанию Артуру Гранцу. Партнером стал Gebr. Heinemann.

«Как нам сказали, этот человек живет в Киеве, имеет вид на жительство в Литве и много времени с семьей проводит в Швейцарии. Сам он выходец из Беларуси», — сказала бывшая сотрудница компании.

По словам еще одного собеседника, планируется, что вскоре головной офис компании переедет из Бреста в Минск.

«Потемкин давно собирался на выход, потому что тучные годы в этом бизнесе закончились», — резюмировал собеседник. Сейчас компании принадлежит 27 магазинов беспошлинной торговли, говорится на сайте «Беламаркет дьюти фри».

Согласно данным украинских СМИ, Артур Гранц в партнерстве с одним из европейских лидеров беспошлинной торговли немецкой компанией Gebr. Heinemann контролирует магазины duty free в аэропорту «Борисполь», в Грузии и Армении.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Крупный оператор магазинов беспошлинной торговли «Беламаркет дьюти фри» в конце прошлого года отошел под контроль Артура Гранца.

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