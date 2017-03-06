Очередной год экономика Беларуси начала с падения: ВВП в январе 2017-го оказался меньше, чем в январе 2016-го, на 0,5%. Такой маленький «минус» - результат низкой сравнительной базы: 3 предыдущих года январский показатель также был минусовым - и в 2016-м, и в 2015-м, и в 2014-м. Суммарное же падение за это время составило 6,7% (январь 2017-го к январю 2013-го).

В годовом формате индекс ВВП продолжает находиться в «красной зоне» (21-й месяц подряд), показывая отрицательные значения, хотя постепенно уменьшает негатив: в отчетном 12-месячном периоде индекс составил 97,7% (-2,3%), когда как ровно год назад был 95,8% (-4,2%), а за календарный 2016-й – 97,4% (-2,6%).

Благодаря курсовой стабильности Br-рубля ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте начал расти после 25-и месяцев его снижения. Месяц назад, за календарный 2016-й, $-эквивалент ВВП - $47,8 млрд, а за отчетный 12-месячный период - уже $48,0 млрд (таким образом, $-эквивалент 2016-го - $47,8 млрд - стал «дном» текущего кризиса).

Исторический же максимум показателя $-эквивалента номинального годового ВВП - более $78 млрд (Белстат осуществил переоценку ВВП за несколько предыдущих лет в соответствии с методологией СНС-2008, немного увеличив их: статистика за эти годы пересчитана согласно этим новым данным от Белстата), и для возвращения к этому значению понадобится не один год экономического роста, стабильного курса и улучшения внешней конъюнктуры.

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В январе 2017-го индекс ВВП по первой оценке – 99,5%: в сравнении с январем 2016-го страна создала продукта на 0,5% меньше в сопоставимых ценах, в физическом выражении.

Падение ВВП Белстат начал фиксировать (в формате «за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года») с начала 2015-го, и отчетный период - 25-й по счету.

Текущий период, с начала 2015-го по настоящее время - наихудший по динамике ВВП с 90-х: с тех пор еще не было такого длительного минусового периода.

Минусовые значения месячных ВВП (к соответствующему месяцу предыдущего года, расчетные данные) непрерывны с декабря 2014-го, уже 26 месяцев подряд. Рекордное месячное падение ВВП было в июле 2015-го: индекс - 92,5% (к июлю 2014-го). Антирекорд 2016-го – в августе (95,1%, к августу 2015-го), после начала действия «нефтяных санкций» России против Беларуси - сокращения поставок нефти в ответ на неуступчивость Беларуси в вопросе оплаты за природный газ.

Поскольку в январе 2016-го тоже было минусовое значение динамики ВВП (-4,4% к январю 2015-го), как и в январе 2015-го (-0,8% к январю 2014-го) и даже в январе 2014-го (-1,1% к январю 2013-го), получается, что за 4 года падение составило 6,7% (январь 2017-го к январю 2013-го).

В материальном, физическом выражении ВВП января 2017-го сейчас находится примерно на уровне ВВП 2011-12-го. Лучший год – 2013-й (на 7,2% больше, чем сейчас).

Номинальный, в текущих ценах в Br-рублях, ВВП января 2017-го, по первой оценке, составил Br7,804 млрд. А по курсу доллара в этом месяце (средневзвешенный 1,9472 Br/$, данные Национального Банка) долларовый эквивалент январского ВВП - $4,01 млрд.

Исторически максимальный размер месячного ВВП был в сентябре 2016-го – Br8,938 млрд. В долларовом эквиваленте – тоже в сентябре, только 2014-го - $7,5 млрд.

Номинальный объем произведенного в январе 2017-го ВВП – рекордное значение среди таких же периодов всех предыдущих лет - естественно, благодаря Br-инфляционному приращению, которое продолжится и в дальнейшем. А вот долларовый эквивалент – уровень 2012-го, хотя уже выше прошлогоднего.

Период непрерывного долларового прироста ВВП в Беларуси, как и во многих других странах, закончился к осени 2008-го (пик того периода - август 2008-го, $6,28 млрд) с началом мирового кризиса. За многолетний период динамика номинала $-эквивалента месячных ВВП выглядит следующим образом.

Статистика годового ВВП

Объем ВВП, созданнного за последние 12 месяцев (некалендарный год, с февраля 2016-го по январь 2017-го) - Br94,96 млрд. По итогам календарного 2016-го года было Br94,32 млрд, 2015-го – Br89,91 млрд, 2014-го – Br80,58 млрд.

Годовой ВВП (суммарный последних 12-ти месяцев) в долларовом эквиваленте (сумма месячных $-эквивалентов ВВП по средневзвешенным месячным курсам Br/$ от Национального Банка) в отчетном периоде - $48,04 млрд. Месяц назад, за календарный 2016-й, было $47,80 млрд.

То есть, период падения $-эквивалента падения годового ВВП, который длился 25 месяцев, закончился, и с отчетного месяца начался его рост. Таким образом, показатель календарного 2016-го, $47,80 млрд - стал «дном» текущего кризиса.

Историческим максимумом $-эквивалента 12-месячного ВВП Беларуси остается период «декабрь 2013-го - ноябрь 2014-го» (некалендарный год) - $78,4 млрд. На душу населения это было $7980. Максимум календарного годового ВВП был в 2014-м - $77,84 млрд в эквиваленте, или 7940 $/чел. Сейчас он составляет $5050 $/чел.

21 месяц назад динамика годового (12-месячного) ВВП впервые с 90-х ушла в «красную зону»: Белстат до этого ни разу за последние, как минимум, 17 лет не выставлял в своих отчетах минусовое значение динамики годового ВВП.

Первый годовой «минус» зафиксирован в мае 2015-го (-0,1%, за период «июнь 2014-го - май 2015-го», расчет - исходя из данных Белстата в формате «за период с начала года»). Затем, по нарастающей, достиг -3,9% за календарный 2015-й и, наконец, максимума падения - -4,3% (95,7%, период «март 2015-го - февраль 2016-го»).

После того, как было достигнуто «дно» (-4,3%), индекс 12-месячного ВВП начал улучшаться - сокращаться его минусовое значение. Положительная динамика длилась 6 месяцев, до момента ограничения поставок нефти в Беларусь: снижение объемов производства нефтепродуктов вызвало ухудшение годового индекса.

После этого, с сентября 2016-го, с более низкого уровня, «минус» снова начала уменьшаться, и в отчетном 12-месячном периоде («февраль 2016-го – январь 2017-го») годовой индекс ВВП составил 97,7% (-2,3%).

В 2016-м ВВП Беларуси сократился (к 2015-му) на 2,6%. Это худший показатель во всем восточноевропейском регионе. Но в 2017-м ожидается, наконец, выход «в плюс». Если курс Br-рубля останется стабильным – будет расти и $-эквивалент.