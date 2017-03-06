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Кобяков: нефтегазовый спор Беларуси и России сказался на успехах ЕАЭС

07.03.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам главы белорусского правительства, которого цитирует телеканал "Беларусь 1", официальный Минск обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Нерешенные вопросы влияют и на дальнейшее участие Беларуси в процессе евразийской интеграции.

"Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база с Россией, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях искажающе влияют на евразийскую интеграцию", — сказал премьер-министр.

Кобяков: нефтегазовый спор Беларуси и России сказался на успехах ЕАЭС
© Sputnik Евгений Биятов
Минск крайне озабочен неурегулированным газовым спором с РФ

В ходе встречи Кобяков напомнил, что для белорусской стороны это первое в нынешнем году заседание высокого уровня после встречи глав государств в Санкт-Петербурге, состоявшейся в декабре в Санкт-Петербурге. По причине нерешенных вопросов в двусторонних отношениях с Российской Федерацией Беларусь не принимала участия во той встрече и не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС.

В повестке нынешнего форума —12 вопросов, касающихся взаимной торговли и интеграции в экономической сфере. Ряд документов уже подписан. В частности, дан старт совместной работе над соглашением о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в Казани.

 
Теги: Минск
 
 
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Прорыва в евразийской интеграции пока нет, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на саммите Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

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