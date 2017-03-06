По словам главы белорусского правительства, которого цитирует телеканал " Беларусь 1 ", официальный Минск обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Нерешенные вопросы влияют и на дальнейшее участие Беларуси в процессе евразийской интеграции.

"Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база с Россией, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях искажающе влияют на евразийскую интеграцию", — сказал премьер-министр.



© Sputnik Евгений Биятов Минск крайне озабочен неурегулированным газовым спором с РФ

В ходе встречи Кобяков напомнил, что для белорусской стороны это первое в нынешнем году заседание высокого уровня после встречи глав государств в Санкт-Петербурге, состоявшейся в декабре в Санкт-Петербурге. По причине нерешенных вопросов в двусторонних отношениях с Российской Федерацией Беларусь не принимала участия во той встрече и не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС.

В повестке нынешнего форума —12 вопросов, касающихся взаимной торговли и интеграции в экономической сфере. Ряд документов уже подписан. В частности, дан старт совместной работе над соглашением о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в Казани.