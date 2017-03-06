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Президент распорядился реконструировать столичные спортивные объекты к Европейским играм

07.03.2017 18:11 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании строительства и реконструкции спортивных объектов, а также столичной «Студенческой деревни». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В числе таких объектов здание Республиканского научно-практического центра спорта, спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».

Строительство этих объектов было начато ранее за счет средств государственной инвестиционной программы. Они предназначаются для учебно-тренировочной работы спортсменов национальных команд, учащихся Республиканского училища олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, а также будут использоваться для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Кроме того, данным распоряжением предусматривается завершение строительства общежития № 2 комплекса «Студенческая деревня».

Для своевременного ввода в эксплуатацию указанных объектов, которые также планируется задействовать при проведении II Европейских игр 2019 года, будут привлечены кредитные средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

 
 
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Для своевременного ввода в эксплуатацию указанных объектов, которые также планируется задействовать при проведении II Европейских игр 2019 года, будут привлечены...

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