﻿ В Беларуси до 2021 года продлили налоговые льготы для физлиц за безналичные расчеты. 21.by
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В Беларуси до 2021 года продлили налоговые льготы для физлиц за безналичные расчеты

07.03.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси до 1 января 2021 года продлили налоговые льготы для физлиц за безналичные расчеты, сообщает пресс-служба президента. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 7 марта.


Фото: Reuters

Не будут облагаться подоходным налогом доходы физлиц, которые они получили от банков в виде процентов от суммы оплаты товаров с использованием банковских платежных карточек. Правда, с оговоркой: подпадать под налоговое обложение не будут доходы, которые не превысят 2% от суммы оплаты. Все, что выше этого, будет облагаться налогом.

«Дополнительно урегулированы отдельные вопросы, возникающие с учетом практики применения норм указа от 16 октября 2014 года № 493 «О развитии безналичных расчетов», — отмечают в пресс-службе президента.

Напомним, 1 января истек срок действия льготного периода в части налогообложения подоходным налогом доходов физлиц, полученных от банков-резидентов в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек (cash-back). До 1 января 2017 года для физлиц cash-back не облагался подоходным налогом, если он не превышал 2% от суммы оплаты. Если же он все-таки превышает установленные 2%, то нужно было заплатить подоходный налог в размере 13% от суммы, превышающей установленный лимит.

Из-за этого некоторые банки временно изменили принцип зачисления вознаграждения за безналичные операции. К примеру, Белгазпромбанк с 5 января начал зачислять вознаграждение (cash-back) за операции безналичной оплаты с использованием карточек 1 раз в месяц с удержанием подоходного налога в 13% от суммы рассчитанного вознаграждения.

Нынешние изменения приняли для расширения сферы безналичных расчетов по розничным платежам, уточнили в пресс-службе президента.

 
 
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Изменения приняли для расширения сферы безналичных расчетов по розничным платежам, уточнили в пресс-службе президента.

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