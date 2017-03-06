﻿ Накануне женского дня Макей встретился с главой представительства Евросоюза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Накануне женского дня Макей встретился с главой представительства Евросоюза

07.03.2017 18:19 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министр иностранных дел Беларуси обсудил с Андреа Викторин  сотрудничество с Евросоюзом пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

Владимир Макей и Андреа Викторин обсудили организацию ряда совместных мероприятий, включая очередной раунд заседания Координационной группы Беларусь-ЕС, и перспективы участия Беларуси в саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года.

"Я оптимистично смотрю на развитие наших отношений с Европейским союзом. Мы работаем над облегчением визового режима с ЕС. Не могу сказать, что там нет каких-то шероховатостей. Но есть проблема, которую мы должны обсуждать, и мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами", - цитирует В.Макея БЕЛТА.

С месяц назад белорусская делегация побывала в Брюсселе, где обсуждались вопросы, связанные с облегчением визового режима между Беларусью и ЕС.

"Есть, к сожалению, несколько проблем, на которые мы не можем закрывать глаза, особенно в нынешней ситуации, связанной с наплывом огромного количества мигрантов в Европу. Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Фото: Андреа Викторин, БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси обсудил с Андреа Викторин  сотрудничество с Евросоюзом пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент распорядился реконструировать столичные спортивные объекты к Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика