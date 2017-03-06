Министр иностранных дел Беларуси обсудил с Андреа Викторин сотрудничество с Евросоюзом пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

Владимир Макей и Андреа Викторин обсудили организацию ряда совместных мероприятий, включая очередной раунд заседания Координационной группы Беларусь-ЕС, и перспективы участия Беларуси в саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года.

"Я оптимистично смотрю на развитие наших отношений с Европейским союзом. Мы работаем над облегчением визового режима с ЕС. Не могу сказать, что там нет каких-то шероховатостей. Но есть проблема, которую мы должны обсуждать, и мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами", - цитирует В.Макея БЕЛТА .

С месяц назад белорусская делегация побывала в Брюсселе, где обсуждались вопросы, связанные с облегчением визового режима между Беларусью и ЕС.

"Есть, к сожалению, несколько проблем, на которые мы не можем закрывать глаза, особенно в нынешней ситуации, связанной с наплывом огромного количества мигрантов в Европу. Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Фото: Андреа Викторин, БЕЛТА