Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о деятельности автохауса «АвтоКомпаниСевен». Фигурантам уголовного дела было предьявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) УК РБ. Об этом в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Как рассказала Юлия Гончарова, производство по уголовному делу было начато управлением Следственного комитета по городу Минску еще в июне 2014 года, однако ввиду количества потерпевших и объема проведенных следственных действий продолжалось более двух с половиной лет.

В ноябре 2015 года из данного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении пяти фигурантов, по итогам рассмотрения которого в ноябре 2016 года Минским городским судом постановлен обвинительный приговор. Мужчинам вменялось хищение путем мошенничества 490 транспортных средств на сумму более 9,42 млн деноминированных рублей.

Также один из фигурантов признан виновным в даче взятки, еще один — в незаконном хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия.

В соответствии же с материалами первоначального уголовного дела, завершенного ГСУ Следственного комитета, данным пяти мужчинам предъявлены новые обвинения по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что в период с августа 2013 года по май 2014 года указанные лица завладели 120 автомобилями и денежными средствами на общую сумму более 2,74 млн деноминированных рублей.

— В ходе следствия установлено местонахождение 105 автомобилей, наложен арест на имущество одного из обвиняемых — дом и земельный участок в Крыму предварительной стоимостью 4 млн рублей, — рассказала Юлия Гончарова.

Уголовное дело направлено в суд.

Фирма «АвтоКомпаниСевен» с 2012 по 2014 год брала на комиссию подержанные автомобили на реализацию. Обвиняемые затягивали сроки продажи, не возвращали деньги под различными предлогами, а судьба автомобилей, взятых на реализацию, оказывалась неизвестной. По делу проходили порядка 500 пострадавших, сумма ущерба оценивалась в более, чем в 100 миллиардов неденоминированных рублей. Виновными признали пять человек. В ноябре прошлого года их осудили. Фигуранты дела получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы. Помимо этого, подсудимые должны погасить ущерб более чем 500 потерпевшим — около 4,5 млн долларов в эквиваленте.