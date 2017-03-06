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Осужденным по громкому делу "АвтоКомпаниСевен" предъявлено новое обвинение
Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о деятельности автохауса «АвтоКомпаниСевен». Фигурантам уголовного дела было предьявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) УК РБ. Об этом в эфире «Альфа Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Как рассказала Юлия Гончарова, производство по уголовному делу было начато управлением Следственного комитета по городу Минску еще в июне 2014 года, однако ввиду количества потерпевших и объема проведенных следственных действий продолжалось более двух с половиной лет.
В ноябре 2015 года из данного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении пяти фигурантов, по итогам рассмотрения которого в ноябре 2016 года Минским городским судом постановлен обвинительный приговор. Мужчинам вменялось хищение путем мошенничества 490 транспортных средств на сумму более 9,42 млн деноминированных рублей.
Также один из фигурантов признан виновным в даче взятки, еще один — в незаконном хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия.
В соответствии же с материалами первоначального уголовного дела, завершенного ГСУ Следственного комитета, данным пяти мужчинам предъявлены новые обвинения по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что в период с августа 2013 года по май 2014 года указанные лица завладели 120 автомобилями и денежными средствами на общую сумму более 2,74 млн деноминированных рублей.
— В ходе следствия установлено местонахождение 105 автомобилей, наложен арест на имущество одного из обвиняемых — дом и земельный участок в Крыму предварительной стоимостью 4 млн рублей, — рассказала Юлия Гончарова.
Уголовное дело направлено в суд.
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Об этом сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
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