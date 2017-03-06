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Ликвидация заторов: в Лиозненском районе на реке спасатели взрывали лед
07.03.2017 18:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Работы возле моста проводила взрывотехническая служба ПАСО Витебского УМЧС. Лед взрывали ниже и выше по течению реки.
По информации МЧС, подрыв льдин был необходим, чтобы не возникло опасности разрушения опор моста.
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Сотрудники МЧС подорвали лед на реке Чернице возле автомоста на адороге Н-2906 в Лиозненском районе. Смотрите, как взрывом был разрушен затор, который грозил мосту...
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