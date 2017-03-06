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Подарок к 8 Марта от музея ВОВ: неформатная история о войне

07.03.2017 19:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В преддверии 8 Марта Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны разработал для гостей новую тематическую экскурсию "Шли девчонки по войне…".

Шли через страх и боль. Уроженка Гомеля Галина Докутович, к примеру, была одной из "ночных ведьм", которые летали на очень уязвимых деревянных По-2, подкладывая на сиденье сковородки – чтобы создать хотя бы иллюзию брони. После травмы позвоночника Докутович должна была оставить службу, но не послушалась.

"Когда из госпиталя ее отправили в тыл, она порвала предписание и вернулась в полк и продолжала летать", – рассказала во время экскурсии младший научный сотрудник музее Татьяна Политыко. 

Белоруски служили и в артиллерии, и в танковых войсках. Воевали, даже командовали. 

Отдельно гостям рассказывают об оружии ВОВ, в том числе о знаменитой "Катюше" и почему она получила такое совсем негрозное название

Услышать женскую историю войны в музее истории ВОВ можно будет еще и 9 марта.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Музее Великой Отечественной войны накануне Международного женского дня решили отойти от традиционного рассказа о войне, где главный герой – мужчина, и показать,...

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