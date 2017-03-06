В преддверии 8 Марта Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны разработал для гостей новую тематическую экскурсию "Шли девчонки по войне…".

Шли через страх и боль. Уроженка Гомеля Галина Докутович, к примеру, была одной из "ночных ведьм", которые летали на очень уязвимых деревянных По-2, подкладывая на сиденье сковородки – чтобы создать хотя бы иллюзию брони. После травмы позвоночника Докутович должна была оставить службу, но не послушалась.

"Когда из госпиталя ее отправили в тыл, она порвала предписание и вернулась в полк и продолжала летать", – рассказала во время экскурсии младший научный сотрудник музее Татьяна Политыко.

Белоруски служили и в артиллерии, и в танковых войсках. Воевали, даже командовали.

Отдельно гостям рассказывают об оружии ВОВ, в том числе о знаменитой "Катюше" и почему она получила такое совсем негрозное название

Услышать женскую историю войны в музее истории ВОВ можно будет еще и 9 марта.