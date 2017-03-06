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Следователи нашли 105 машин, украденных сотрудниками "АвтоКомпаниСевен"

07.03.2017 20:16 — Разное | Ежедневник  
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Следователи нашли 105 машин, украденных сотрудниками "АвтоКомпаниСевен"

Всего с августа 2013 года по май 2014-го фигуранты дела завладели 120 машинами и деньгами на общую сумму, превышающую 2,5 млн. рублей.

Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"В ходе предварительного следствия найдены 105 машин. На имущество одного из обвиняемых - дом и земельный участок в Крыму предварительной стоимостью около 4 млн рублей - наложен арест. Главное следственное управление завершило расследование второй части уголовного дела о деятельности автохауса "АвтоКомпаниСевен", которая передана прокурору для направления в суд", - проинформировала Юлия Гончарова.

Официальный представитель Следственного комитета пояснила, что потерпевших было много, поэтому уголовное дело пришлось разделить на две части.

В 2015 году было выделено отдельное производство в отношении пяти человек. Как сообщалось, фигуранты дела о мошенничестве в "АвтоКомпаниСевен" получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы. Фирма занималась комиссионной оценкой и реализацией автомобилей.

Однако руководство автохауса затягивало сроки продажи, присваивало себе деньги автовладельцев, в общем, не выполняло своих обязательств. Транспортные средства директор фирмы и остальные фигуранты уголовного дела присваивали.
 

 
 
Ссылка на источник 44
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Всего с августа 2013 года по май 2014-го фигуранты дела завладели 120 машинами и деньгами на общую сумму, превышающую 2,5 млн. рублей.

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