На днях президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В списке десятки фамилий. Один из грантов был присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову — «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

Проект предназначен в первую очередь для чемпионата мира по футболу, который в 2018 году примет Россия. Заменителем знаменитых вувузел, которые беспощадно проехались по болельщицким ушам на мундиале-2010 в ЮАР, в России станут «ложки победы» — свой национальный инструмент болельщика. Znak.com поговорил с создателем этого инструмента.

По образованию Рустам Нугманов — юрист, закончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ. Но уже более пяти лет он проводит культурно-деловые и развлекательные мероприятия.



Рустам Нугманов. Фото с сайта znak.com

— Как пришла идея создания национального музыкального инструмента болельщика России?

— Идея зародилась в 2010 году непосредственно после официального представления заявки нашей страны на выборах страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года в Цюрихе.

Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее — надувные палки, в Бразилии — каширола.

Но в России нет такого национального музыкального инструмента или ремесленного предмета болельщика, отражающего богатейшую русскую культуру. Существующие инструменты не приспособлены для использования в качестве универсального портативного музыкального инструмента.

— Долго думали над созданием этого инструмента?

— В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Сначала мы исключили духовые музыкальные инструменты из-за масштабной критики использования вувузел в ЮАР. Потом были исключены сложные в использовании и крупногабаритные инструменты — балалайка, гармонь, а также струнные — гусли, гудок, цимбалы и другие.

— И как будет выглядеть этот инструмент?

— Сейчас лидируют ложки — как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

Фото с сайта znak.com

— Уже есть название?

— Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. — победа).

Видео: Haritonov Sasha

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— Как считаете, станет ли он символом ЧМ в России, как стала символом ЧМ в ЮАР вувузела?

— Я очень надеюсь на это. Однако все, что я могу сделать, — это провести детальный анализ и разработать промышленные образцы.

— Каков размер гранта?

— Контракт еще не заключен. Но заявленный размер гранта составляет 1 млн рублей

— Удивлены были одобрением от президента Путина?

— Если честно, то даже и не надеялся.

— Как вы получили это известие?

— Я узнал о выделении гранта совершенно случайно от знакомых, прочитавших опубликованную новость.



Фото с сайта znak.com

— Сколько времени нужно на реализацию проекта?

— По условиям получаемого гранта завершить проект нужно к 1 октября 2017 года, но думаю, что успеем сдать «ложки победы» раньше.

— Когда можно будет увидеть «инструмент» в готовом виде?

— Сейчас уже существуют прототипы музыкального инструмента, но в готовом виде «ложки победы» можно будет увидеть после проведения ряда исследований и разработки окончательной концепции.

— Как вы собираетесь реализовывать проект?

— У меня есть команда единомышленников из числа музыковедов, ремесленников и искусствоведов, которые более пяти лет помогают мне в разработке. Однако для формирования итоговой концепции и разработки нескольких партий продукции мне потребуются специалисты по промышленному дизайну, проектировщики, а также организация проведения ряда научных и социологических исследований. Все эти работы начнутся сразу же после заключения контракта.