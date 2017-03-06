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Лукашенко выделил деньги на спортивные объекты для Евроигр

07.03.2017 21:07 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко выделил деньги на спортивные объекты для Евроигр

Деньги будут выделены на основании распоряжения президента о финансировании строительства (реконструкции) отдельных спортивных объектов, которое подписано 7 марта.

Как сообщает пресс-служба президента в числе таких объектов здание Республиканского научно-практического центра спорта, спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки".

Строительство этих объектов было начато ранее в соответствии с планами развития инфраструктуры спорта высших достижений Беларуси за счет средств государственной инвестиционной программы. Они предназначаются для учебно-тренировочной работы спортсменов национальных команд, учащихся Республиканского училища олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, а также будут использоваться для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Кроме того, распоряжением главы государства предусматривается завершение строительства общежития №2 комплекса "Студенческая деревня". Для своевременного ввода в эксплуатацию указанных объектов, которые также планируется задействовать при проведении II Европейских игр 2019 года, будут привлечены кредитные средства ОАО "Банк развития Республики Беларусь".-
 

 
 
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