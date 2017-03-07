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"Реал" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

08.03.2017 01:00 — Разное | Tut.by  
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Первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».


Reuters

«Бавария» после победы дома над «Арсеналом» (5:1) с тем же счетом выиграла и в Лондоне. В первом тайме Тео Уолкотт вывел «канониров» вперед, но во вторые 45 минут гости пять раз огорчили Давиду Оспину. Дубль оформил Артуро Видаль, еще по голу забили Дуглас Коста, Роберт Левандовски и Арьен Роббен.

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Джака, Уолкотт, Рэмзи (Коклен, 72), Санчес (Перес, 73), Жиру (Озил, 72).

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара (Киммих, 79), Роббен (Дуглас Коста, 71), Рибери (Саншеш, 79), Левандовски.

Повторил результат первого матча и мадридский «Реал», дважды обыграв «Наполи» со счетом 3:1. На гол Дриса Мертенса «сливочные» ответили точными ударами Альваро Морату и сделавшего дубль Серхио Рамоса.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Аллан (Рог, 56), Кальехон, Гамшик (Зелиньски, 75), Инсинье (Милик, 70), Диавара.

«Реал»: Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Модрич (Иско, 80), Бэйл (Васкес, 68), Роналду, Бензема (Мората, 77).

 
 
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Первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

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