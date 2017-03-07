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как магазины указывают цены пищевых товаров за килограмм или литр
В магазинах начали появляться «честные» ценники, на которых стоимость пищевых товаров указана за литр и килограмм,
Новшество МАРТ
Ранее
В конце февраля заместитель министра торговли и антимонопольного регулирования Ирина Наркевич
— Пункт 22 будет дополнен нормой о том, что при продаже товаров в магазинах, павильонах, неизолированных торговых объектах, автомагазинах и через интернет продавец при указании цены на пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее или более 1 килограмма или литра, обязан указывать на ценниках и в иных источниках информации о товаре цену за килограмм или литр, — уточнила Ирина Наркевич.
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В магазинах начали появляться "честные" ценники, на которых стоимость пищевых товаров указана за литр и килограмм
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