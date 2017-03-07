В магазинах начали появляться «честные» ценники, на которых стоимость пищевых товаров указана за литр и килограмм, пишет газета «Рэспублика». Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало с 1 января этого года торговым объектам обозначать цену пищевых продуктов за один килограмм и один литр.



Ценники в торговом доме «На Немиге»

Новшество МАРТ анонсировал еще в октябре прошлого года. Перед этим как раз появилась петиция с предложением заставить торговые объекты писать цены на литры и килограммы.



Ценники в торговом доме «На Немиге»

Ранее сообщалось , что новые ценники появились в некоторых торговых объектах сети «Радзивилловский».



Ценники в торговом доме «На Немиге»

В конце февраля заместитель министра торговли и антимонопольного регулирования Ирина Наркевич рассказала газете «СБ. Беларусь сегодня», что подготовлен и направлен на согласование проект постановления Совмина, предусматривающий корректировку постановления Совмина от 22 июля 2014 года № 703 о правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

— Пункт 22 будет дополнен нормой о том, что при продаже товаров в магазинах, павильонах, неизолированных торговых объектах, автомагазинах и через интернет продавец при указании цены на пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее или более 1 килограмма или литра, обязан указывать на ценниках и в иных источниках информации о товаре цену за килограмм или литр, — уточнила Ирина Наркевич.