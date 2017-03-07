Недавно мы предложили белорусским мужчинам проявить себя — и признаться в любви своей женщине на всю страну. Заметим, что активность женщин в подобных конкурсах выше раз этак в 5, если не в 10:)

Но, с другой стороны, верим: мужчины проявляют свою любовь поступками!

Ну, а те, кто и поступками, и словами, — молодцы вдвойне. Сегодня мы публикуем 7 лучших историй, а восьмую — бонусом. Она не подошла под условия конкурса, но не смогла оставить нас равнодушными!

Напоминаем — на кону были билеты на прекрасную группу «БИ-2». О счастливчиках, которые благодаря своим письмам их выиграли, вы можете прочесть в конце материала.

История 1

Всем привет, меня зовут Юрий, и я расскажу вам свою историю. Знакомство с моей будущей женой произошло на новогодней дискотеке в медицинском университете. Играла песня «Би -2» «Мой рок-н-рол», и я приметил длинноволосую рыжую красотку. Потом долгие теплые встречи зимними вечерами, беседы за чашками горячего шоколада. Все прекрасно! Весна. И вот моя любимая решила поменять имидж — обрезала коротко волосы, я был в шоке: рок-звезда, елки-палки! Ну да ладно, волосы ведь отрастут:)

Нас объединила еще одна особенность: обоим нравится «Би-2». Ходили на концерты с моей рыжей неформалкой. Потом свадьба, беременность, «чудесная» пора… Даже на 7 месяце беременности мы стандартно покатили на «Би-2». Как танцевал наш сынуля в животике у мамы! Ну, а она — моя рыжая красавица — как всегда, самая прекрасная и солнечная! Смотрел на нее и не мог нарадоваться.

Она изменила мою жизнь, переменчивая и непостоянная, иногда как долгожданный дождь после жаркого дня, а иногда как гром среди ясного неба! С ней никогда не знаешь, чего ждать за поворотом: вроде улыбается, счастливая, а через час грустит или злится. С годами, смотрю, стала более умудренная опытом и такая спокойная, а потом бах — ан нет, мой рыжий сорванец еще здесь!:) Люблю ее без памяти, мою нежную, чувственную, добрую девочку, внимательную и ласковую, хозяйственную и заботливую, маму двоих наших детей.





Глядя на нее, на уме все крутится:

«Ты — ангел и держишь меня

На грани страсти и кротости

Я так счастлив в объятьях

Над самой роскошной из пропастей.

Под дождём неоновых огней

Так глаза горят

Мир — танцпол и я его диджей

Ставлю всё подряд».

История 2

Здравствуй, моя любимая!

Прости, что давно не посылал тебе писем: водоворот бытовых вопросов, появление дочери, моя бесконечная работа — все это несколько растворяет тот романтизм, который был в наших отношениях с первого момента нашей общей встречи. Ты часто мне говорила в последнее время, что я ничего не помню, живу настоящим… Ну как же не помню — я все помню. Только память — она, знаешь ли, разная: есть память рук, память губ, память ощущений и впечатлений… Я помню твою улыбку, которая сверкала, когда мы впервые встретились после трехнедельной заочной интернет-переписки, — это улыбка сверкала ярче Полярной звезды и была поразительной. Я помню, как впервые взял тебя за руку и когда поцеловал, и очень хорошо помню, что хотел целовать тебя гораздо раньше, но боялся испугать своей неожиданной горячностью и решительностью. Я не могу не помнить, как первый раз признался тебе в любви, а ты несколько смутилась и медлила с ответом. Надеюсь, и ты помнишь…

Я полюбил тебя, замечая и удивляясь тому факту, что ты сумела гармонично соединить в себе так много образов: надежного и остроумного человека, ответственного работника, заботливой сестры, хорошей дочери, неравнодушной подруги, волшебной восхитительной женщины. И если бы по какой-то причине стрелки часов отмотали временной цикл на пять лет назад, и я снова оказался бы заброшен в тот новогодний вечер, когда ты сидела под елкой, смотрела фильм, то я бы точно так же, как уже когда-то, озвучил тебе предложение стать моей женой, надеясь по-прежнему услышать только один-единственный из всевозможных ответов.

И даже если я, в силу не самых блестящих эпистолярных способностей, не выиграю для нас билеты на данный концерт, то я все равно бесконечно рад тому, что свой главный приз сумел завоевал пять лет назад в твоем лице, а еще позже - в лице нашей дочери:)





На улице стоит

Прекрасная погода,

И было все равно

Какое время года

С тобой…

История 3

Моей любимой Юленьке.

Наша история хранит в себе 7 лет разных периодов отношений, разных эмоций и чувств. От времён ежедневных переживаний, понравится ли тебе маленький букетик местных нежно-розовых роз и не будет ли тебе скучно на свидании, до как бы это ни было печально — бытовых разногласии и споров, кто будет протирать пыль или готовить ужин. Распространённая ошибка множества пар. К сожалению, мы оказались в их числе.

Я помню, как вышел на сцену концертного зала в чёрном фраке, взял тебя за руку… Тебя, красивую, уверенную в себе, настроенную на победу в конкурсе на звание принцессы университета… И я понял, что это хорошая репетиция того дня, когда наши наряды будут не бутафорскими изделиями, когда всё будет по настоящему — с кольцами, росписями в красной книжке и голубями.

С тех пор прошло почти 3 года. За это время многое произошло. Я отдал долг родине. А ты дала обещание ждать меня. Казалось бы, год — это так долго. Но ты ждала меня и поддерживала в трудную минуту, несмотря ни на что.

15 июля 2015 стоя в оцеплении, вокруг летнего амфитеатра в Витебске во время Славянского базара, слушая битый час песни кумира, глядя на тысячи фонариков, с трудом сдерживая себя чтобы не начать петь вместе со всем залом: «Не потерять бы в серебре ее одну», вспоминаешь о своей девочке. Обещаешь себе, что обязательно переживёшь эти эмоции вместе с ней. Благо нам выпал такой шанс в моём родном городе Лида, где БИ-2 давали концерт — это было незабываемо. Я помню то чувство, когда, прорываясь через тысячи людей поближе к сцене, ощущаешь страх потерять тебя в толпе…

Это то, что произошло сейчас с нами.

В ночь с 31 декабря на 1 января я сделал то, что должен был сделать уже давно. Осмысленное, честное и ответственное предложение стать моей женой. И мы были счастливы. Но…

Я потерял тебя по глупости и из-за характерного упрямства, монотонного быта и скуки. Тебя, мою любимую девочку, которую хотел видеть рядом с собой всю жизнь. И я не готов тебя отпустить… Я буду использовать любой шанс вновь быть рядом с тобой, радовать тебя. Ведь ты моё всё. Словами тяжело описать человека, которого любишь всем сердцем… Самую лучшую девочку о которой можно только мечтать.





Быть может мы ещё споём вместе?

Всё, кроме любви, вся наша жизнь так далеко.

Я, я не один, но без тебя просто никто.

История 4

— Хочу воспользоваться возможностью и поздравить своих любимых женщин с весенним праздником! Но сначала короткая предыстория. Это произошло в феврале 2011 года. Зашел я как-то в пятницу к друзьям, к семейной паре. Мы сидели, болтали, и тут мне сказали, что придет еще девушка, коллега жены моего друга. Познакомились. Как-то разговорились. Вечер оказался приятным. Так заговорились, что не заметили, как уже за окном почти ночь. Пора по домам. Транспорт перестал уже ходить, и, хотя девушка жила в двух остановках, отпускать одну не хотелось, вызвался провести, но мы сошлись на такси. На этом всё и закончилось. Мы даже не обменялись телефонами, и вскоре я забыл про это знакомство.

8 марта я снова был приглашен к своему другу. Войдя в квартиру, я увидел ту самую девушку. Почему-то сразу обратил внимание на нее, мы встретились взглядами. Целый вечер общались, шутили. А потом как-то незаметно мы поцеловались. Обменялись телефонами. Я обещал позвонить на неделе. Но забыл на работе телефон в тот день, и она позвонила сама, первая. С этого все и началось.





А потом мы поняли, что не можем друг без друга. Началом наших отношений считаем 8 марта 2011 года. А 8 марта 2013 года я сделал предложение в суши-баре, где мы праздновали годовщину, фоновая музыка была такая — БИ-2 «Моя Любовь». 1 июня 2013 года мы поженились. Сейчас у нас маленькая дочка Владислава. Вот так у меня образовалась полноценная счастливая маленькая семья. 8 марта у нас двойной праздник, кстати, на который, мы готовим суши, это уже традиция!

Так вот, я хочу поздравить с этим прекрасным днем моих любимых и дорогих, жену Викторию и дочку Вдадиславу. Оставайтесь всегда такими же жизнерадостными, побольше улыбок и хорошего настроения, а окружение, мужскую заботу и внимание я вам гарантирую. За эти несколько последних лет я по-другому начал смотреть на жизнь и ценить многое в жизни благодаря вам, мои любимые!

А также хочу поздравить мою маму и сестру с днем прекрасных женщин!

История 5

Она как океан, в котором я каждый раз нахожу что-то новое и неизведанное. Ее спокойствие — сильнее всяких эмоций, ее волнение — страшнее войны.

Описывать любимую женщину можно бесконечно долго, она как муза, вдохновляющая на творчество художника, дающая возможность быть бесконечно любимым и незаменимым, чувствовать легкость бытия и смысл жизни.

Я не мог и мечтать, что судьба сделает мне такой бесценный подарок — эту женщину, мою жену! Меня охватывает бесконечная гордость и «белая» зависть к самому себе за то, что обладателем такой красоты являюсь именно я.

Иногда кажется, что наш мир заблаговременно обрекает нас на одиночество и монотонность жизни… Работа — дом, дом — работа… Но все меняется с появлением той единственной, которая вмиг меняет мужское восприятие и мировоззрение. Так случилось и со мной…

На дне города в Бресте, года 4 назад, на вечернем городском концерте, в шумной толпе людей, когда на сцене исполняла песню «Варвара» группа БИ-2, я словил на себе пронзительный и многообещающий взгляд. И как бы банально это ни звучало, пролетела искра и началась любовь с первого взгляда! Тогда я еще и не мог себе представить, с кем я связываюсь!

Видя ее, я как первоклассник терял дар речи. Мне казалось, что я никогда не смогу выразить все свои чувства словами и решил долго не тянуть и сделать ответственный шаг в жизни каждого мужчины — предложение. Я был уверен в положительном ответе, но она сказала, что подумает. Вот тогда я ощутил то состояние, когда внутри проваливается все.

Но 8-ое марта для нас обоих будет самым запоминающимся днем, когда он всё-таки ответила «да»!





Она воплощение жизни, бесконечной любви, взаимности и уважения. Настолько энергичной и целеустремленной личности я еще никогда не встречал. Она как вечно заведенный «мотор», в постоянном движении. В свою очередь, я стараюсь всячески ее поддерживать и не препятствовать ее начинаниям, радоваться ее победам и разделять с ней неудачи. Ведь какой бы сильной ни была моя супруга, она не откажется от моей поддержки и понимания, от объятий родного и любящего мужа, который стоит на страже спокойствия и уверенности женщины, за которую он несет ответственность.

Сказать, что я люблю свою жену, значит ничего не сказать. Узнав про акцию, я сразу решил написать в редакцию. Жена является поклонницей группы БИ-2 и будет на 7-ом небе от счастья, если мое письмо выиграет.

История 6

Её глаза на звёзды не похожи

В них бьётся мотыльком живой огонь

Ещё один обычный вечер прожит

А с ней он каждый раз другой.

Эти слова Левы и Шуры будут наиболее точным описанием моей девушки Лены. Как ни странно, я никогда не верил в сайты знакомств, но именно один из них и свел нас вместе. Наше свидание произошло полтора года назад, и это было самое необычное знакомство с девушкой в моей жизни. Мы провели всего один вечер за прогулкой по ночному Минску, а сердце уже сказало «именно Лену ты и искал всю жизнь».

Ее уверенности, грации позавидуют многие белорусские девушки. Она с невероятным спокойствием преодолевает преграды на пути к успеху. В глубине души гнев или радость, а выражение лица остается спокойным, достойным. Прочесть те самые эмоции можно только по взгляду и это тоже надо уметь. Такая черта Лены создает трудности и при этом завораживает. Девушка-тайна или как я люблю ее называть — Снежная королева.





Блеск в глазах, желание жить и наслаждаться каждой минутой делают её особенной для меня. Каждый час, день, миг, проведенный с ней, заряжает энергией идти вперед и развиваться. Кажется, что у нее просто не существует перерывов. Всегда поражаюсь, как она успевает выполнить свои планы, стать психологом для близких и при этом не выглядеть измотанной. Эта девушка готова выслушать, помочь советом, делом. Способности Лены не перестают удивлять меня с момента нашего знакомства.

Лена не такая, как все девушки. Для нее цветы, плюшевые игрушки, рафаэлки не считаются чем-то желанным, нужным. Только став самим собой, без всяких книжных советов, умных фраз в социальных сетях, я добился того, что между нами сегодня.

Когда я вижу ее улыбку, то ощущаю себя самым счастливым человеком. Ее слова, поведение, взгляд делают самый унылый и однообразный рабочий день наполненным красок. Ты забываешь обо всех проблемах, они становятся всего лишь пустяком, который завтра решится. Всё потому, что она рядом с тобой, здесь и сейчас, и только этот момент самый главный в жизни…

Она прочтет это и только улыбнется, но я знаю, что это лучший подарок для любимой на 8 марта.

Любите свою вторую половинку, именно она помогает вам жить и творить!

История 7

«Ее глаза на звезды не похожи

В них бьется мотыльком живой огонь…"

… И лишь немногим удается найти этот огонек, рассмотреть и понять его тайну. И мне повезло, я заметил! Ее глаза, по какой-то известной лишь одной Вселенной причине, в тот вечер соединились с невидимой прямой, начало которой я проложил не один десяток лет назад и неожиданно нашел ее конец.

И как издревле человек, несущий свечу, прикрывает ладонью ее пламя от встречного ветра, так и я, аккуратно и медленно начал свой путь к ее сердцу. И какой бы любовный опыт не стоял за плечами, сколько бы ни было прочитано книг и историй про покорения женских сердец, ни одна из них не повторяется и каждая имеет исключительную и свойственную только ей драматичность и непредсказуемость. И сегодня, спустя годы, понимаешь, что все было не зря и та первая встреча, под теплой ночной луной, в свете уличных фонарей и автомобильных фар, с ароматом карибского коктейля была запланирована кем-то давным-давно и лишь ждала своего часа.

И снова, как когда-то в свои юношеские восемнадцать, ты начинаешь плохо спать, но быть «заряженным» на сто десять процентов, ничего не есть, но одновременно чувствовать себя сытым и довольным, постоянно пытаешься что-то потерять, а точнее — упустить и без остановки думаешь. Думаешь только о ней, представляешь ее образ и когда приходишь домой, то понимаешь, что «еще один обычный вечер прожит», а с ней он (вечер) может быть другим, он будет другим! И ты не останавливаешься и продолжаешь мучительный, но неизбежный путь вперед.

С тех пор прошло уже четыре года, и ты знаешь, любимая, что я люблю больше всего на свете? Ни за что не догадаешься… Нет, не побеситься с нашим прекрасным двухгодовалым сыном, не угадала! Не сходить вместе на тренировку или в баню! И, безусловно, не работу, хотя я не думаю, что ты могла такое предположить. Нет и не секс, как бы просто и очевидно это не звучало, хотя, конечно же, он в топе! Ну что, сдаешься?!





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Это те моменты, когда мы вдвоем едем куда-нибудь в машине, я за рулем, а ты кладешь свою руку, а точнее ладонь, на мой затылок и, не акцентируя на этом внимание, продолжаешь «мурлыкать» о чем-то своем, зачастую пустяковом, но ты делаешь это так естественно, словно это является продолжением тебя самой, твоих мыслей и чувств… И в этот самый момент я понимаю, что тебе и в само деле не все равно, что тебе не наплевать на меня, что ты мне доверяешь и у нас еще многое впереди. И это одновременно и чудо, и загадка для меня. И пусть ты не умеешь варить борщей и не любишь «мои» фильмы, но я продолжаю смотреть в твои глаза, видеть этот знакомый мне огонек, знать самые сокровенные уголки твоей внутренней вселенной и хранить это втайне от всех.

Безусловно, мы не идеальны и можем поругаться, с обидой поиграть в «молчанку» или наоборот, высказать лишнее. Но до сих пор мы не предавали друг друга и всегда стояли одной стеной даже в самые сложные для нас времена. И с каждым днем, месяцем и годом я все больше понимаю, что когда я буду умирать (ну куда же без этого), когда для меня станет неважным практически все, что так увлекает меня сейчас, мне нужен будет всего один человек, которому не будет все равно, который хоть на какое-то время сможет быть со мной больше, чем с самим собой, и который положит свою ладонь на мой затылок и будет также «мурлыкать» о чем-то своем, а на заднем фоне, как и в ту первую ночь, будут тихо доноситься из динамиков, будто в подтверждение, слова из куплета песни «Она божественно права…»

Я верю, любимая, что этим человеком будешь ты!

Посвящается моей любимой женщине и матери нашего общего сына — Виктории.

История 8

Письмо мамы

Все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко.

Я, я — не один, но без тебя просто никто…

Без нее я не представляю своей жизни. Она — мои крылья, мои самые яркие мечты, добрые надежды, мое теплое солнышко, мой стимул просыпаться и жить, работать, любить.





Главной женщиной моей жизни стала моя доченька Полина. Ей недавно исполнился годик, но мне кажется, что мы с ней вместе всю жизнь. Полина дарит мне свою улыбку и любовь, не требуя ничего взамен. Все ее чувства к окружающему миру искренни и чисты, она радуется простым мелочам и помогает нам, своим родителям, рассмотреть в будничной жизни красоту и волшебство. Я признаюсь ей в любви ежедневно, эти чувства не выразить словами. Быть мамой сложно и страшно, но это самая лучшая в мире работа и небесный подарок. Совсем скоро 8 марта, хочу пожелать всем женщинам испытать радость материнства. Люблю тебя, доченька!

Победителями нашего конкурса становятся авторы историй под номером 2, 3 и 7! Поздравляем — скорее радуйте этой новостью своих половинок. За неделю до концерта с вами свяжутся организаторы концерта для вручения билетов.