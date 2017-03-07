﻿ Женщины за работой: портреты со всего света. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Женщины за работой: портреты со всего света

08.03.2017 08:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Смотрите в Международный женский день 8 Марта фотопортреты женщин, сделанные в самых разных уголках планеты на их рабочих местах.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существует ли понятие "женская работа"? Как женщины всего мира борются за право работать в той сфере, в которой бы им хотелось? Какие трудности они встречают?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
как магазины указывают цены пищевых товаров за килограмм или литр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика