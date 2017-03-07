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Женщины за работой: портреты со всего света
08.03.2017 08:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите в Международный женский день 8 Марта фотопортреты женщин, сделанные в самых разных уголках планеты на их рабочих местах.
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Существует ли понятие "женская работа"? Как женщины всего мира борются за право работать в той сфере, в которой бы им хотелось? Какие трудности они встречают?
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