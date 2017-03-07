Камера — один из самых важных компонентов любого современного смартфона. Как, правило, хорошими фотомодулями могут похвастать лишь дорогие топовые гаджеты. Но мы решили сделать для вас подборку гораздо более доступных устройств с отличными камерами, которые можно купить прямо сейчас по цене до 800 рублей.

Xiaomi Mi5S

Флагманский Xiaomi Mi5S помимо металлического корпуса, топового «железа» (с процессором Qualcomm Snapdragon 821 с 3 или 4 ГБ оперативки), яркого 5,15-дюймового IPS-дисплея с Full HD-разрешением и емкого аккумулятора получил камеру на 12 Мп с новым сенсором IMX378 от компании Sony.





При тестировании выяснилось, что качество получаемых с его помощью снимков находится на очень высоком уровне и сравнимо с фотографиями практически эталонной камеры Samsung Galaxy S7.

К минусам Mi5S можно отнести неэргономичную конструкцию корпуса — из-за сильно скругленной задней панели смартфон постоянно норовит выскользнуть из ладони. Кроме того, сканер отпечатков пальцев в сенсорной клавише «Домой» не всегда срабатывает с первого прикосновения.

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Meizu MX6

Meizu MX6 позиционируется производителем как «почти флагманская» модель с немного урезанными в сравнении с топовым Pro 6 техническими характеристиками — зато ему досталась более совершенная основная камера.

В Pro 6 установлен 21-мегаписксельный сенсор Sony IMX230 2014-го года выпуска, а в MX6 — новый 12-мегапиксельный Sony IMX386, являющийся улучшенной версией сенсора IMX286. Последний используется, например, в Huawei P9, а тот (читайте наш полный обзор ) фотографирует весьма достойно.

К другим особенностям гаджета отнесем монолитный металлический корпус, большой 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей и закругленным 2,5D-стеклом, фронтальную камеру на 5 Мп, процессор MediaTek Helio X20, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти (microSD нет) и аккумулятор емкостью в 3060 мАч с технологией быстрой зарядки.

Huawei Honor 8

Еще один «почти флагманский» смартфон от компании Huawei c акцентом на продвинутой двойной камере — Honor 8.





Хоть по рангу он и находится ниже топовых гаджетов P и Mate-серии, но благодаря корпусу с двумя стеклянными 2,5D-панелями выглядит как устройство из более высокой ценовой категории.

Технические характеристики включат в себя процессор Huawei Kirin 950, 5,2-дюймовый экран с Full HD-разрешением, ¾ ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти (слот под карты microSD на месте) и аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой технологии ускоренной зарядки.

Но главной «фишкой» устройства выступает его двойная 12-мегаписксельная камера с лазерной автофокусировкой, диафрагмой f/2.2 и двухтональной вспышкой, которая и позволила ему попасть в наш рейтинг. Одна из камер работает в цветном RGB-диапазоне, а вторая — в черно-белом.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Топовые гаджеты компании Samsung всегда отличались отличными камерами. Смартфоны А-серии 2017 года не стали исключением — в частности, снимки нового Galaxy A5 (разрешение его основной камеры — 16 Мп, диафрагма f/1.9) могут похвастаться отличной детализацией, правильной цветопередачей и балансом белого. Фотографии получаются если не флагманского, то очень близкого к ним качества.





Еще одной важной особенностью аппарата является высокий уровень автономности. От одного полного заряда (емкость батареи — 3000 мАч, быстрая зарядка поддерживается) при большой нагрузке смартфон может проработать вплоть до 1,5−2 дней. Наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68 — еще одна «фишка», ранее не встречавшаяся в аппаратах средней ценовой категории.

Работает устройство на процессоре Exynos 7880, который построен по 14-нм техпроцессу — длительного времени автономной работы удалось достичь благодаря его низкому энергопотреблению. Также гаджет обладает дисплеем на 5,2 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти (есть слот под карты microSD) и фронтальной-камерой на 16 Мп.

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LG G5 SE

За почти год нахождения на рынке LG G5 SE успел ощутимо упасть в цене, но все также остается одним из лучших «камерофонов».





Основная камера в смартфоне состоит из двух отдельных модулей на 16 Мп (диафрагма f/1.8) и 8 Мп (диафрагма f/2.4). Первый идет с обычным углом обзора, а второй с увеличенным — на 135 градусов. Он делает менее качественные фотографии, однако позволяет захватить в кадр гораздо больше пространства.

Сам смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 652, 5,3-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (слот под карточки microSD присутствует), фронтальной камерой на 8 Мп и аккумулятором емкостью в 2800 мАч с технологией быстрой зарядки.

К минусам отнесем низкое время автономной работы — при активном использовании гаджет приходится заряжать несколько раз в день.

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Sony Xperia XA Ultra

Следующим смартфоном с выдающимися фотовозможностями в нашей подборке стал Sony Xperia XA Ultra, который помимо огромного 6-дюймового экрана (разрешение — Full HD) выделяется отличной фронтальной камерой.





Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio P10 и оборудован 3 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища составляет 16 ГБ (слот под каточки памяти microSD присутствует).

Слабым местом гаджета можно считать аккумулятор — его емкость равняется всего 2700 мАч (хотя у конкурентов с аналогичными дисплеями объем, как правило, составляет около 4000 мАч).

К нам в рейтинг Xperia XA Ultra попал из-за продвинутой фронтальной камеры — ее разрешение равняется 16 Мп, кроме этого она оборудована автофокусом и системой оптической стабилизации, что для фронтальных камер смартфонов среднего уровня — редкость.

Основная камера идет с разрешением в 21,5 Мп — снимает она не плохо, но ничем сверхординарным удивить не может.

Asus Zenfone 3

Замыкает наш рейтинг смартфон от компании Asus — Zenfone 3. Он заключен в тонкий (7,7 мм) металлический корпус и обладает большим экраном с диагональю в 5,5 дюймов и Full HD-разрешением.





Базируется устройство на процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графическим модулем Adreno 506. Оперативной памяти в нем может быть установлено 3 или 4 ГБ, постоянной — от 64 ГБ (плюс слот под карты microSD). Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Основная камера в аппарате обладает разрешением в 16 Мп, апертурой F/2.0, лазерным автофокусом и системой оптической стабилизации изображения, что позволяет рассчитывать на высоко детализированные снимки как в дневное, так и вечернее время суток.

Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. Она ничем особенным не выделяется и находится на хорошем среднем уровне.

А какой бы гаджет включили в рейтинг доступных камерофонов вы? Напишите нам об этом в комментариях!