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БАТЭ презентовал форму на новый сезон

08.03.2017 09:09 — Разное | Tut.by  
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7 марта на «Борисов-Арене» состоялась красочная презентация игровой формы футбольного клуба БАТЭ на сезон-2017, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.


Фото: fcbate.by

Событие прошло в импровизированном зале, сооруженном в главном фойе стадиона. Помещение до отказа заполнили владельцы клубных карт «желто-синих».

Все было почти как на модном показе: приглушенный свет, прожектора, ди-джей, сценический дым.

После вступительных речей генерального директора экипировочного центра Adidas Сергея Хвасько и генерального секретаря ФК БАТЭ Андрея Вашкевича на сцене под овации появились футболисты. В качестве моделей выступили Виталий Родионов, Игорь Стасевич и Денис Щербицкий.

Игроки положительно оценили и качество, и дизайн новинок. В этом сезоне фамилии на игровых майках выполнены на белорусском языке — так же, как и название генерального спонсора клуба компании «Белгосстрах». Особым будет и логотип — на нем появился элемент вышиванки.

Сюрпризом для болельщиков стал розыгрыш трех новых футболок БАТЭ и одного мяча «Красава».


Фото: fcbate.by

Из специального лототрона счастливые билетики доставали футболисты и одна из преданных поклонниц «желто-синих». Никто не ушел с презентации без подарка — каждый получил сувенир от клуба.

Заключительным аккордом стали автограф- и фотосессия. Воспользовались моментом и телевизионщики, сумевшие взять экспресс-интервью.

Новая форма уже поступила в продажу в официальный фан-шоп БАТЭ на «Борисов-Арене».









 
 
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7 марта на "Борисов-Арене" состоялась красочная презентация игровой формы футбольного клуба БАТЭ на сезон-2017.

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