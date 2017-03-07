7 марта на «Борисов-Арене» состоялась красочная презентация игровой формы футбольного клуба БАТЭ на сезон-2017, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Фото: fcbate.by

Событие прошло в импровизированном зале, сооруженном в главном фойе стадиона. Помещение до отказа заполнили владельцы клубных карт «желто-синих».

Все было почти как на модном показе: приглушенный свет, прожектора, ди-джей, сценический дым.

После вступительных речей генерального директора экипировочного центра Adidas Сергея Хвасько и генерального секретаря ФК БАТЭ Андрея Вашкевича на сцене под овации появились футболисты. В качестве моделей выступили Виталий Родионов, Игорь Стасевич и Денис Щербицкий.

Игроки положительно оценили и качество, и дизайн новинок. В этом сезоне фамилии на игровых майках выполнены на белорусском языке — так же, как и название генерального спонсора клуба компании «Белгосстрах». Особым будет и логотип — на нем появился элемент вышиванки.

Сюрпризом для болельщиков стал розыгрыш трех новых футболок БАТЭ и одного мяча «Красава».



Фото: fcbate.by

Из специального лототрона счастливые билетики доставали футболисты и одна из преданных поклонниц «желто-синих». Никто не ушел с презентации без подарка — каждый получил сувенир от клуба.

Заключительным аккордом стали автограф- и фотосессия. Воспользовались моментом и телевизионщики, сумевшие взять экспресс-интервью.

Новая форма уже поступила в продажу в официальный фан-шоп БАТЭ на «Борисов-Арене».































