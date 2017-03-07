Специально к Международному женскому дню мы подобрали для вас восемь книг о женщинах, о жизни, о семье.

Дж. К. Роулинг, «Случайная вакансия»



grajur.com

Джоан Роулинг написала книгу для взрослых, и вышло отлично. В Пэгфорде скоропостижно скончался член местного совета. Освободившееся место обостряет давно назревавшие в обществе конфликты. Маленький провинциальный городок с кучей секретов, интриг и скелетов в шкафу. Проблемы распадающихся браков, проблемных подростков, домашнее насилие. Юристы, социальные работники, педагоги и наркоманы. Обычная жизнь обычных семей, благополучных и не очень. И обязательный местный магазинчик, куда приходят не только за свежей выпечкой, но и за свежими сплетнями.

Многие обвиняют книгу в том, что в ней напрочь отсутствуют положительные персонажи — ну да это не сказка о злодеях и героях, а реальная жизнь как она есть.

Джонатан Троппер, «Дальше живите сами»

pchelca.ru

Умирает старый еврей. И дальше все тоже напоминает анекдот. Известие о смерти отца застает главного героя в тяжелую минуту — он только что узнал об измены жены, потерял работу, ему пришлось покинуть собственный дом. Но Джаду Фоксману предстоит еще одно испытание: провести траурную неделю под одной крышей со своими ближайшими родственниками, отношениями между которыми весьма специфические.

— Для нашего небольшого городка наша шива стала крупным культурным событием, — говорит главный герой. Куча нелепых ситуаций, черный юмор, цинизм, колоритные персонажи. Трагикомедия на фоне обычной жизни обычных американцев.

Хелен Саймонсон, «Последний бой майора Петтигрю»



e-Reading.club

Майор в отставке Эрнест Петтигрю после смерти брата сталкивается с проблемами, которые он должен решать, не поступившись понятиями о чести. Речь идет и о наследстве, и о его новом друге миссис Жасмине Али. Оба любят литературу, оба потеряли супруг, но местное общество не готово принять мусульманку как равную.

Майору приходится непросто: активные соседки пытаются женить его на местной старой деве, непутевый сын неожиданно привозит из Лондона невесту-американку, а сам майор внезапно влюбляется в хозяйку магазина — пакистанку, но чопорное английское общество снобов не может допустить подобную связь.

Невероятно милый и теплый роман о поздней любви, идеально подходящий для депрессивных дней, книга как лекарство.

Кэтрин Стокетт, «Прислуга»



ZalPoeta.net

Американский Юг, 1960-е годы. Скитер только что закончила университет и возвращается домой, в сонный Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей и вырваться в большой мир. Но ей прочат только одну дорогу — удачное замужество и членство в местном женском комитете. Главная тема книги — расизм, которым маленький провинциальный городок пропитан настолько, что людям с темным цветом кожи строят в гараже отдельные туалеты. Главная героиня решается на невероятно смелый по тем временам шаг — вникнуть в проблемы черной прислуги и написать книгу, которая покажет истинное положение вещей. Ей придется несладко, конечно.

Лиана Мориарти, «Большая маленькая ложь»



e-Reading.club

Снова маленький провинциальный городок, снова обычные ежедневные проблемы. Мать-одиночка, женщина, чей бывший муж с новой семьей поселился по соседству, самая успешная и красивая пара в городе, за маской благополучия которой скрывается домашнее насилие.

Первый школьный день. Родительский комитет, детская травля, поиск картона для проекта, когда уже закрыты все магазины. Обычная жизнь обычных людей, не без интриги, которая будет раскрыта лишь на последних страницах.

Барбара Пим, «Замечательные женщины»





Критики называют Барбару Пим самой недооцененной английской писательницей XX века. Старая добрая Англия, тонкий английский юмор, легкое чтение для дождливого дня. Милдред Лэтбери живет в Лондоне, ей слегка за тридцать, она уже практически закрепилась в категории «старая дева», но окружающие все еще не теряют надежды свести ее со своими родственниками-холостяками и даже милым сорокалетним священником. В книгах Барбары Пим женщины уже вполне эмансипированы. Соседка Милдред — антрополог и полностью поглощена наукой, в то время как хозяйством занимается ее муж-военный. Да и сама главная героиня чувствует себя в своем статусе вполне комфортно, в одиночестве не страдает, ведет активную общественную жизнь, решает чужие проблемы и постоянно заваривает чай.

Энн Тайлер, «Катушка синих ниток»





Уитшенки всегда удивляли окружающих своей сплоченностью, это была семья, которой по-хорошему завидовали. Эбби, Ред и четверо взрослых детей в своем багаже имеют не только чудесные воспоминания о радости, смехе, семейных праздниках, но и разочарования, ревность, тщательно оберегаемые секреты. Катушка синих ниток — история трех поколений одной семьи — трогательная и простая. Зарисовки из жизни обычной американской семьи среднего класса.

Энн Тайлер называют летописцем нашего времени и ставят в один ряд с Джонатаном Франзеном. В 2015 году «Катушка синих ниток» была номинирована на премию «Букер».

Сильвия Плат, «Под стеклянным потолком»

RoyalLib.ru

Эстер Гринвуд получает возможность стажироваться в модном женском журнале в Нью-Йорке. Она уверена: ей под силу покорить этот город и осуществить свою заветную мечту — стать писательницей. Но за красивым фасадом — показы мод, коктейльные вечеринки, знакомства с интересными людьми — скрывается равнодушие окружающих и проблемы «взрослой» жизни. И очень скоро Эстер понимает, что начинает терять контроль над собой, все больше погружаясь в одиночество и депрессию.

Немного сумбурная, немного грустная история, начинающаяся с красивых съемок для глянцевых журналов и потихоньку скатывающаяся к суицидальным мыслям.

Спустя месяц после публикации книги писательница покончила с собой, посмертно Сильвия Плат была удостоена Пулитцеровской премии.