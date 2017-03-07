Фасад, облицованный кирпичом, выглядит всегда актуально и дорого. Собственно, и сам кирпич стоит не дешево, особенно, если он клинкерный. Под такой фасад требуется мощный фундамент, «колодцевая» кладка сложна в исполнении. Более приемлемы по цене и удобны в монтаже навесные фасады, имитирующие кирпичную кладку. Разновидностей у таких систем достаточно много, мы расскажем о самых распространенных из них.

Шведская стенка

В начале 70-х годов прошлого века шведские ученые разработали систему навесных фасадов, которая с расстояния в несколько метров почти не отличается от кирпичной кладки. В Беларуси такие фасады продаются под брендом «Scanroc».





Система включает в себя подконструкцию, состоящую из Z-образных направляющих стальных профилей, на которую крепятся малоформатные фасадные камни.

Базовый материал для камней — гранитная крошка, гарантирующая надежность и долговечность фасада. Облицовка имитирует фактуру и вид природного камня.

Система не требовательна к состоянию стен. Даже если они не ровные — у производителя есть специальные консоли, которые позволяют компенсировать перепады до 60 мм.

Размер кирпичей облицовки может быть разным — 600×100мм, 300×100мм. Они устанавливаются на вертикальные профили.





Стоимость всех комплектующих системы — примерно 76−80 рублей за м2. С монтажом «под ключ» фасад «Scanroc» будет стоить 112−120 рублей за м2.

Фасадная система «Scanroc delux» отличается материалом облицовки. Она представляет собой панель с гладкой или шероховатой поверхностью, имитирующей клинкерный кирпич. Производят же ее из гранитной крошки со специальными добавками. Подсистема используется та же, что и для стандартных вентфасадов «Scanroc».

С монтажом «под ключ» фасад delux обойдется дороже — от 130 рублей за м2.

Кирпич на саморезах

Изначально система навесного фасада из кирпича «NovaBrik» создавалась для каркасных домов. Технология сравнительно молодая — одноименная компания была зарегистрирована в 1999 году в Канаде. Теперь заводы есть в Европе, Азии, и России.





Главное преимущество системы в том, что технология не требует лишних затрат на предварительную подготовку стен, а подсистема может быть абсолютно любая, подходящая для вентфасадов. Монтаж можно вести без предварительного выравнивания и очистки на любой тип стен: бетонные, кирпичные, газосиликатные, металлические и деревянные каркасы.





К нам поставляется продукция российского производства. Для изготовления кирпичей применяется технология полусухого вибропрессования бетона из цемента белых и серых марок с использованием красителей. В процессе изготовления элементы раскалывают, в результате чего кирпич получает оригинальную лицевую фактуру с размерами 100×200 мм. Форма составных элементов фасада позволяет их укладывать на поверхности стен и надежно закреплять на подвесной системе подобно «вертикальной черепице». В результате фасад получает поверхность, полностью соответствующую внешнему виду кирпичной кладки.





В фасаде есть только два оригинальных металлических элемента — стартовый профиль (либо стартовый подвес) и угловой профиль. Для небольших высот (до 8 метров) допускается использование в качестве профиля деревянного бруса техсушки 50*50 мм, должным образом обработанного пропитками. Кирпичики крепятся с помощью саморезов.

Стоимость такого навесного фасада (с доставкой кирпича) и работой — от 60 рублей за м2.

Клинкер навесной





В навесных фасадах, имитирующих кладку из клинкерного кирпича, чаще всего применяют клинкерную плитку со специальным креплением (например, «Ronson»). Визуально отличить навесной фасад от кладки можно только по отсутствию растворного шва.





Для крепления облицовки разработана своя подсистема, позволяющая надежно фиксировать плитку на фасаде. От перечисленных выше систем она отличается наличием горизонтальных направляющих для каждого ряда плитки. Стоит отметить, что по стоимости такой навесной фасад может выйти дороже классической колодцевой кладки. Цена вопроса — от 220 рублей за м2. Монтаж — от 35 рублей за м2.

Фасадная плитка

Представляет собой малоформатные бетонные панели с плиткой, имитирующей клинкерный кирпич или рваный камень.





Для облицовки 1 м² стены потребуется от 13−18 панелей. Отличительная черта — наличие крепежных пластин из оцинкованной стали на задней поверхности панелей. С помощью облицовка крепится к направляющим подсистемы. Края элементов имеют скошенный угол, что позволяет стыковать их с перекрытием шва. Ориентировочная цена м2 — 45 рублей. Монтаж — от 20 рублей за м2.

Фасад-чешуя

Фасады из натурального сланца у нас в стране — большая редкость. И дело не только в цене покрытия — не каждый найдет в себе смелость построить дом, столь кардинально отличающийся по виду.





Плитка является облицовочной частью вентфасада. Ей не страшны резкие перепады температур, она устойчива к воздействию атмосферных явлений. Сланец неоднороден по своей фактуре и разноцветен внутри каждой отдельно взятой плитки.

Сделать такую красоту можно из безасбестового шифера — плиток из спрессованной массы цемента и волокнистых материалов (фиброцемента). Формат плиток: 30×30 cм и 60×30 cм. Покрытие из акрилата искусно имитирует натуральный сланец. Дизайн дома, выполненный из такого материала, смотрится не хуже, чем из натурального сланца. Цена вопроса — от 63 рублей за м2. Монтаж — от 25 рублей за м2.