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В США поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы

08.03.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
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В результате столкновения пассажирского автобуса и поезда в штате Миссисипи на юге США погибли четыре человека. Еще 35 человек были госпитализированы, сообщает местное издание Wlox.


Фото: wlox.com

ДТП произошло в городе Билокси. Пассажирский автобус остановился на железнодорожных путях пред приближающимся грузовым поездом. Часть пассажиров успела покинуть автобус, однако те люди, которые находились внутри, пострадали. Спасателям пришлось вытаскивать людей через эвакуационные проходы в автобусе. В настоящее время все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения.

 
 
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Не все пассажиры смогли выбраться из застрявшего на путях автобуса: 4 человека погибли, 35 госпитализированы.

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