В результате столкновения пассажирского автобуса и поезда в штате Миссисипи на юге США погибли четыре человека. Еще 35 человек были госпитализированы, сообщает местное издание Wlox .



Фото: wlox.com

ДТП произошло в городе Билокси. Пассажирский автобус остановился на железнодорожных путях пред приближающимся грузовым поездом. Часть пассажиров успела покинуть автобус, однако те люди, которые находились внутри, пострадали. Спасателям пришлось вытаскивать людей через эвакуационные проходы в автобусе. В настоящее время все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения.