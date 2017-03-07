Высшее медицинское образование, стаж работы врачом скорой помощи и стажировка по общей медицинской практике позволили Ирине Кабасакал совершить крутой поворот в жизни и не только вернуться в профессию, но и обрести редкую в Беларуси специальность врача-диетолога.

Для того, чтобы вернуться к профессии врача, Ирине пришлось закрыть свой популярный журнал и три месяца посвятить зубрежке для того, чтобы сдать экзамены по общей медицине и подтвердить свой диплом. После сдачи экзаменов Ирина получила сертификат, подтверждающий возможность практики.

"А дальше я отправилась в Москву, потому что у нас нет кафедры диетологии, у нас вообще нет такой специальности, как врач-диетолог. Ее в поликлиниках и в больницах вводят как дополнительную. Мало того, диетология в нашей стране не лицензируемая, потому что нет такой специальности", — рассказала Кабасакал.



© Фото: из личного архива Ирины Кабасакал Врач-диетолог Ирина Кабасакал о правилах питания в Великий пост

При этом, по словам собеседницы Sputnik, нельзя игнорировать данные статистики: после 30 лет 50% женщин и 40% мужчин страдают избыточной массой тела, после 40 лет эта цифра становится еще выше. В 70% случаев проблемы связаны с психологическими аспектами. Люди неадекватно оценивают свое состояние здоровья, в основном, это пациенты с расстройством пищевого поведения, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела.

"На самом деле человеку необходимы всего два специалиста — психотерапевт и диетолог. Если человек будет правильно питаться и адекватно реагировать на стрессовые ситуации, он будет здоров и счастлив. Правильно говорят, что все болезни от нервов и от того, что люди абы что едят", — сказала Кабасакал.

Специалист дала универсальные рекомендации по рациону питания для белорусов, которые не являются профессиональными спортсменами и живут обычной "офисной" жизнью. Пользуясь рекомендациями, важно помнить, что все зависит от массы тела каждого человека.

По словам специалиста, позавтракать можно яйцом и кашей с кусочком сливочного масла. Следующим утром жир можно заменить на нерафинированное растительное масло, потом на авокадо. Но 4 раза в неделю сливочное масло должно присутствовать во время завтрака, кусочек должен быть маленьким —3-5 грамм.

Через два часа после утреннего приема пищи наступает время второго завтрака, во время которого можно съесть, например, творожок с фруктом. Это может быть яблоко, груша, банан или сухофрукты.

Еще через 2-3 часа наступает время обеда. По словам врача-диетолога, обед — это обязательно белковые блюда — рыба, индейка, говядина, кролик, и вместе с ними овощной салат либо тушеные овощи с нерафинированным растительным маслом.

Во время полдника лучше выбрать салат, йогурт или даже штрудель, в зависимости от того, сколько углеводов было съедено за завтраком.

Ужин человек может позволить себе за 4 часа до сна, а не до 6-ти вечера, как принято считать. При выборе блюд все зависит от того, что вы ели в течение дня. 5 раз в неделю можно есть нежирную рыбу, 2 раза в неделю — жирную рыбу, желательно рыбу северных морей — скумбрию, сельдь, сардины, иваси, вполне доступные для белорусов.

И еще за полчаса до сна стоит выпить стакан кефира, отметила врач-диетолог.

Что касается таких модных тенденций, как вегетарианство и веганство, по мнению специалиста, они могут быть полезны для организма, но кратковременно. Подобные увлечения не должны доходить до фанатизма. Не случайно в Российской академии медицинских наук увлеченных вегетарианцев и веганов рекомендуют отправлять к психиатру.

Беседу с Ириной Кабасакал о профессии врача-диетолога и рекомендации специалиста о правильном питании слушайте на радио Sputnik Беларусь.