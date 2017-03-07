По статистике все больше белорусов оказывается за чертой бедности. FINANCE.TUT.BY узнал у экономистов, почему так происходит и чего ждать в будущем.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Если учесть рост стоимости ЖКУ, официальный уровень бедности был бы еще выше»

Напомним, что в июле-сентябре 2016 года за чертой бедности находилось почти 158,8 тысячи семей и 541,8 тысячи человек. А в октябре-декабре прошлого года уже у 170 тысяч домохозяйств и 570 тысяч человек ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума.

По мнению руководителя научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, падение доходов связано с проблемами на уровне предприятий, падением уровня инвестиций, экспорта и производительности труда. «Качество белорусской экономики стало падать, денег в экономике стало меньше, выручка, а соответственно, и прибыль сократились. В этих условиях доходы не могли остаться на прежнем уровне и тоже должны были быть скорректированы», — отмечает эксперт.

Напомним, реальные доходы белорусов в прошлом году показали самое сильное падение за последние 10 лет. Ярослав Романчук говорит, что цифры свидетельствуют о том, что корректировка заработной платы запаздывает и падение доходов должно было быть еще более существенным.

Директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик называет рост бедности умеренным — «что удивительно на фоне быстрого падения доходов». Эксперт поясняет, что одна из причин такого несоответствия заключается в самом подходе к расчету бюджета прожиточного минимума. С сентября 2014 года он совершенно не учитывает изменения стоимости коммунальных услуг. Между тем, ЖКУ дорожали и в 2015, и в 2016 году — причем быстрее, чем другие товары и услуги. Если бы это было учтено, по мнению Александра Чубрика, официальный уровень бедности оказался бы выше. «С учетом курса на 100% оплату ЖКУ в 2018 году нужно пересмотреть показатель черты бедности, чтобы адекватно оценивать, кто является уязвимой группой и обеспечить ей адекватный уровень защиты», — уверен эксперт.

Выход — в том, чтобы поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума

Основные причины бедности — отсутствие работы или низкооплачиваемая занятость, отмечает Александр Чубрик. В последние два года ситуация на рынке труда в Беларуси ухудшилась: и точки зрения работы , и с точки зрения зарплаты . По мнению директора исследовательского центра ИПМ, выходом из ситуации стала бы индексация зарплат бюджетников и, «что более важно, социальная защита безработных».

— На данный момент социальной защиты безработных в стране нет. Пособие не считается: слишком маленькое, для того чтобы говорить о том, что оно поможет кому-то свести концы с концами, - говорит Александр Чубрик.

Средний размер пособия по безработице в январе в Беларуси составил 24 рубля. Эта сумма составляет 13,2% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Александр Чубрик предлагает увеличить пособие по безработице до величины прожиточного минимума и выплачивать в течение шести месяцев, но для всех категорий безработных, а не только для уволенных в связи с сокращением штата.

— Давайте будем честными: в рамках контрактной системы увольнение в связи с сокращением штата — это практически форс-мажор. Людей увольняют, когда заканчиваются сроки действия контракта. А то, что при этом уходит по 10−15% штата предприятия, никого не волнует. Такое пособие не станет стимулом для попытки иждивенчества: прожиточный минимум — совсем не те деньги, на которые можно полноценно жить, - убежден Александр Чубрик.

— Если кардинально не поменять отношения к инвестициям, предпринимателям и торговле, доходы населения будут падать дальше, — отмечает Ярослав Романчук.

Ключевой фактор преодоления бедности — возврат к экономическому росту, что требует структурных реформ, говорит Александр Чубрик. По его мнению, пока государство решает эту масштабную задачу, оно должно помнить о краткосрочных последствиях: например, избегать включения «печатного станка» — от инфляции бедные страдают больше всех.

— Новые данные по уровню бедности в стране и те протесты, который мы сейчас наблюдаем — свидетельства возросшей уязвимости населения, о которых раньше не было слышно, — резюмирует Александр Чубрик. — Когда принимали декрет № 3, в распоряжении были данные за 2013 год. Это был пик развития белорусской экономики: максимальные долларовая зарплата, долларовое ВВП, инвестиции. На этом фоне был введен такой спорный документ. Но уровень уязвимости домохозяйств начинает расти, мы видим это даже из нынешних заниженных данных. Нужен адекватный ответ со стороны системы социальной защиты: в том числе поставить на паузу декрет № 3. Этого требует изменившаяся ситуация.