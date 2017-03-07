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Правительство лишило надбавок спортклубы, которые не участвую в знаковых соревнованиях

08.03.2017 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Правительство лишило надбавок спортклубы, которые не участвую в знаковых соревнованиях

Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 3 марта 2017 г. №178.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета министров от 16 мая 2013 года №383 ”О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку“.

В частности, с учетом положений указа президента от 31 декабря 2016 года №519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой – в экстра-лиге) чемпионата Беларуси и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств.

Право давать разъяснения по применению настоящего постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета...

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