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Правительство лишило надбавок спортклубы, которые не участвую в знаковых соревнованиях
08.03.2017 11:17 — Разное | Ежедневник
Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 3 марта 2017 г. №178.
Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета министров от 16 мая 2013 года №383 ”О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку“.
В частности, с учетом положений указа президента от 31 декабря 2016 года №519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой – в экстра-лиге) чемпионата Беларуси и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств.
Право давать разъяснения по применению настоящего постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета...
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