Россияне прицениваются к недвижимости на теплом море — в том числе и недавно присоединенной. За последний год крымские коттеджи подешевели на 2,2%, усредненная цена частного дома на Крымском полуострове составила 10,6 млн руб. (около 172 тысяч долларов), пишет РБК со ссылкой на онлайн-сервис «Мир квартир».

Причинами удешевления стали неоднозначный политический статус региона, правовая неопределенность крымских объектов, сложности с оформлением собственности и неудовлетворительное состояние инфраструктуры, объяснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.



Фото: mirkvartir.ru

Наибольшее снижение цены отмечено в Ялте. За год средняя стоимость отдельно стоящего дома в этом городе упала на 5%, до 16,6 млн руб. (284 тыс долларов) сказано в отчете. Сопоставимую динамику продемонстрировал Симферополь, где дома подешевели на 4,7%, до 9 млн руб ($ 155 тыс). В Севастополе средняя цена предложения снизилась на 4,8% и составила 10,4 млн руб ($ 180 тысяч).

Самым дешевым городом Крыма оказалась Керчь. Купить отдельный дом в этом населенном пункте можно за 5,1 млн руб (около 87 тысяч долларов). За последний год средняя цена упала на 1,8%.

На фоне постоянного удешевления недвижимости в Крыму частные дома в Краснодарском крае дорожают, выяснили аналитики. За год усредненная стоимость жилья на Черноморском побережье Краснодарского края поднялась на 2,6% и достигла 8,8 млн руб (150 тысяч долларов), следует из материалов «Мира квартир».

Больше всего цены выросли в Сочи — на 5,6%. Средняя цена дома в столице Олимпиады-2014 составила 14 млн руб., сообщают авторы исследования. В Анапе расценки увеличились на 3,7% (до 9,9 млн руб.), в Геленджике — на 2,6% (до 10,8 млн руб.).

Наибольшее снижение цены отмечено в Ялте. За год средняя стоимость отдельно стоящего дома в этом городе упала на 5%, до 16,6 млн руб., сказано в отчете. Сопоставимую динамику продемонстрировал Симферополь, где дома подешевели на 4,7%, до 9 млн руб. В Севастополе средняя цена предложения снизилась на 4,8% и составила 10,4 млн руб., указывает «Мир квартир».



Самым дешевым городом Крыма оказалась Керчь. Купить отдельный дом в этом населенном пункте можно за 5,1 млн руб., утверждает «Мир квартир». За последний год средняя цена упала на 1,8%.



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http://realty.rbc.ru/news/58bd0d4a9a7947be7fac4a7d