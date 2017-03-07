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Ортопед: какими проблемами чреват резкий переход на шпильки
08.03.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Неправильный выбор обуви может стать проблемой многих болезней у людей разных возрастов, сообщил хирург-ортопед Евгений Петкевич в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.
Всем известно, что зима — не самый удобный период для ходьбы по городу, но за несколько месяцев люди адаптируются к скользким улицам, выбирая обувь на "плоском ходу", отметил специалист.
© Фото: из личного архива И.Кабасакал
"Когда приходится менять обувь на менее тяжелую и более элегантную, женщины вспоминают о том, что есть обувь на высоком каблуке. Стопа, конечно, начинает испытывать новые нагрузки, от которых постепенно отвыкла за зиму, и может возмутиться по этому поводу", — рассказал хирург-ортопед.
Специалист уточнил: когда женщина надевает узкую обувь на высоком каблуке, менее ортопедически правильную, нагрузка на стопу распределяется совершенно иначе.
"Женщинам стоит переходить на другую форму обуви в несколько этапов и увеличивать высоту каблука постепенно, чтобы не только стопы, но и весь опорно-двигательный аппарат успел адаптироваться к новой нагрузке", — сказал Петкевич.
Рекомендации хирурга-ортопеда Евгения Петкевича о выборе правильной обуви при смене сезонов слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Опытный хирург-ортопед рассказал радио Sputnik и всем женщинам, какими проблемами чреват неправильный выбор обуви при смене сезона и резкий переход с "плоской...
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