Главный арбитр матча 18-го тура российской премьер-лиги ЦСКА — «Зенит» Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера москвичей белоруса Виктора Гончаренко, который после игры заявил о том, что рефери свистел после каждого касания.



Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат.com»

— Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Все зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

Хочу заверить, что если буду делить матчи на важные и не важные, то ближайшая игра станет для меня последней. Разницы нет, кто играет. На каждый матч я должен выходить, как на самый ответственный.

Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко — я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала, — приводит слова Егорова « Чемпионат.com » со ссылкой на программу «Свисток».

Матч против «Зенита» (0:0) стал для Виктора Гончаренко дебютным в чемпионате России в роли главного тренера ЦСКА. За весь матч обе команды произвели лишь один удар в створ ворот (он в активе «Зенита», случилось это в середине второго тайма). Кроме того, еще раз игрок «Зенита» попал в штангу. При этом ЦСКА с 70-й минуты играл в меньшинстве после удаления шведского легионера Понтуса Вернблума. У ЦСКА два хороших голевых момента были в первом тайме, но удары москвичей оказались неточны.

После дебютной официальной игры Виктора Гончаренко у руля ЦСКА российские эксперты и журналисты раскритиковали белорусского специалиста за чрезмерно оборонительную тактику в поединке с «Зенитом».

ЦСКА с 33 очками в 18 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице, на счету «Зенита» 36 баллов в 18 играх, он располагается на 2-й позиции. Лидирует же московский «Спартак» в активе которого 41 очко после 18 поединков.