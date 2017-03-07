Телевизионное шоу "Голос", известное в Украине как "Голос страны",в последнее время пользуется популярностью и среди артистов из других стран. Белорусы не являются исключением, и все чаще стремятся показать себя в Киеве.

Молодая певица Валерия Грибусова решила пройти кастинг в седьмом сезоне украинского шоу. Хотя ее личный список премий и наград и без того достаточно солидный: гран-при международных конкурсов в России, Франции, первая премия "Славянского базара", звание лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

"Я подумала, почему бы мне снова не попробовать себя. Решение было немного спонтанным. Компанию мне составил мой друг и продюсер моего проекта Val Владислав Пашкевич. Вечером купили оставшиеся боковые места в поезд Минск — Киев. Утром прибыли на место, зарегистрировались, заполнили анкету", — рассказывает Валерия Грибусова.

Кастинг на украинское шоу "Голос" проходит в несколько этапов. Сначала идет так называемый "кастинг менеджеров", потом прослушивание продюсеров, и в финале собеседование с главным сценаристом проекта.



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По словам Валерии, на первом этапе менеджеры, услышав, что она из Беларуси, обрадовались и сказали, что из нашей страны всегда приезжают очень профессиональные люди, и тут же отправили конкурсантку к продюсерам проекта.

Владимир Завадюк, креативный продюсер проекта, едва увидев белоруску, сказал "Яка гарна дивчина". Валерия исполнила все пять подготовленных песен, прошла собеседование со сценаристом и во время "слепых прослушиваний" оказалась в команде победительницы конкурса Евровидение-2016 Джамалы. К слову, одна из песен этой украинской певицы в свое время принесла успех нашей артистке на одном из фестивалей.

"Мне интересно развиваться, слушать другую музыку, советы. Я подкрепляюсь всем этим. Я фактически выросла на конкурсах. А здесь не только украинцы. Тут и армяне, и грузины, и ребята из Нигерии, и с Кубы. Очень интересно посмотреть, что они делают, и понять, заодно, на каком ты свете", — говорит Валерия Грибусова.

Артистка считает, что состав участников и мастеров привлекает артистов из других стран участвовать в украинском телешоу. Валерия также не исключает того, что в нашей стране назревает необходимость собственного проекта, аналогичного международному формату проекта "Голос".

Полностью беседу с певицей Валерией Грибусовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.